Moravec nechce moderovat prezidentskou debatu. Mohl bych být hromosvodem pro kritiku ČT, řekl

PRAHA Česká televize počítala s moderací Václava Moravce debaty prezidentských kandidátů Miloše Zemana a Jiřího Drahoše. Moravec však v neděli uvedl, že duel moderovat nebude. Televize zatím náhradníka nemá.

Prezidentskou debatu určila Česká televize na čtvrtek 25. ledna, v předvečer druhého kola voleb. „Přímým přenosem jej budou od 20 hodin ze studia z Kavčích hor vysílat programy ČT1 a ČT24. Oba kandidáti už svou účast písemně potvrdili. Moderování bylo tradičně nabídnuto Václavu Moravcovi,“ sdělila mluvčí Karolína Blinková . Moravec však již v neděli sdělil, že televizní závěrečný duel moderovat nebude.



Podle serveru Aktuálně.cz vadí moderátorovi i to, že nezaznělo jeho jméno v dopise, ve kterém televize zvala oba kandidáty na prezidenta do debaty. Obává se také, že by mohl být „hromosvodem“, po kterém se bude valit kritika na ČT zejména ze strany současné hlavy státu Miloše Zemana.

Pro Mediář.cz Moravec sdělil: „Lišily se vzájemné představy vedení ČT a mé o formátu, stopáži a podobně. Dobré pro ČT a její diváky je, že se po mém nedělním sdělení generálnímu řediteli o nemoderování podařilo odblokovat odmítavý postoj kancléře Mynáře k účasti prezidenta Zemana v závěrečné debatě ČT, který prezentoval o víkendu.“

Vedení ČT ale přesto doufá, že Moravcovo rozhodnutí není konečné. „Naše nabídka samozřejmě platí. S Václavem to tak občas bývá, kdy mu po vypjatém období, jakým prezidentská volba bezpochyby je, na finální slovo dáváme čas,“ uvedl Vít Kolář z ČT. Kolář uvedl, že televize zatím nemá jméno žádného náhradníka.



Televize Nova chce uspořádat debatu prezidentských kandidátů v neděli večer, Prima v úterý a Česká televize ve čtvrtek. Barrandov by ji chtěl vysílat v pondělí. V úterý to sdělili mluvčí televizí a prezidenta Jiří Ovčáček. Současný prezident Miloš Zeman potvrdil účast ve všech z nich, jeho protikandidát Jiří Drahoš trvá na účasti ve dvou debatách. Zatím jediným jejich potvrzeným duelem je debata v České televizi.