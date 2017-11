Mučení Prasátka Peppy. YouTube chce zakročit proti nevhodným videím pro děti

Portál YouTube oznámil, že chystá opatření k omezení obsahu, který není považován za nezákonný, ale nehodí se pro děti. Reaguje tak na obvinění, že propaguje násilí skrze „doporučený obsah“, pomocí něhož uživatelům zobrazuje nejpopulárnější videa.

S plánem nových opatření přišel server minulý týden. Spočívají například ve věkovém omezení přístupu k videím obsahujícím „nevhodné užití postav z rodinných pořadů“.

Příkladem takového videa je například neoficiální skeč s „mučením“ Prasátka Peppy u zubaře. Již v minulosti společnost zamezila tomu, aby mohli autoři podobného obsahu profitovat z reklamy, a doufala, že tak sníží motivaci k tvorbě.



„Během tohoto roku jsme upravili pravidla tak, aby videa s nevhodným užitím postav z rodinných pořadů nemohla vydělávat peníze,“ uvedla Juniper Downsová, která řídí politiku YouTube, pro britský Guardian. „Teď provádíme změny, které povedou k věkovému omezení tohoto obsahu v klasické aplikaci YouTube. Pro YouTube Kids je tento obsah automaticky nepřístupný. Společnost je vděčná všem rodičům, kteří nám pomáhají tyto problémy vyřešit.“

Omezení se zavádí až po nahlášení obsahu

Na videa s věkovým omezením se nemohou podívat uživatelé, kteří nejsou zaregistrovaní nebo kteří uvedli, že jsou mladší osmnácti let. Nezobrazují se ani v aplikaci YouTube Kids cílící na rodiče, kteří nechtějí nechat své děti mladší třinácti let, aby si prohlížely videa bez dohledu.



Problém spočívá v tom, že k zavedení věkové hranice pro zhlédnutí videa nedochází automaticky, ale až poté, co jej některý z běžných uživatelů nahlásí jako nevhodné. Podle společnosti YouTube video následně zkontroluje jeden z tisíců editorů, kteří pracují po celém světě.

YouTube Kids naproti tomu nabízí uživatelům pouze balíček přísně vybraných videí. Výběr ovšem neprobíhá ručně, ale automaticky, za pomoci nastavených algoritmů. Pokud se skrz tento systém dostane do dětské aplikace nevhodný obsah, může být odstraněn speciálním týmem editorů YouTube Kids. Společnost uvádí, že takový osud potkal za poslední měsíc pouze 0,005 % videí.

Kde je hranice?

Stále zůstává otázka, co je vlastně „nevhodné“. YouTube tvrdí, že by měla být věkově omezena možnost zhlédnutí všech videí, která obsahují „dospělá témata“, i kreslené násilné scény. Společnost ale nevysvětlila, kde vlastně chce stanovit hranici těchto omezení, a neposkytla ani žádné příklady videí, která se dřív dala volně zhlédnout a nyní by měla být omezena.



V pondělí publikoval spisovatel James Bridle rozsáhlý článek o obrovské a nekvalitní produkci YouTube videí určených dětem, která se řídí algoritmy. „Někdo, něco či jakási kombinace lidí a věcí využívá YouTube, aby systematicky děsil, traumatizoval a týral děti. Přimělo mě to k tomu, abych přehodnotil svou vlastní víru v internet,“ napsal Bridle.

Pro algoritmy i pro skutečné lidi je ale těžké definovat, co přesně dělá video s názvem „BURIED ALIVE Outdoor Playground Finger Family Song Nursery Rhymes Animation Education Learning Video“ o tolik děsivějším než seriál Tom a Jerry.