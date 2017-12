Muskova největší raketa poprvé zažehne 27 motorů. Odstartovat má na začátku roku

HAWTHORNE/PRAHA Vesmírný „startup“ Elona Muska SpaceX má za sebou velmi úspěšný rok, jeden z dlouhodobých cílů se ale firmě letos splnit nepodaří. Společnost chtěla letos poprvé odstartovat se svou zatím největší raketou Falcon Heavy, podle posledních zpráv se ale stihne jen test motorů. Ostrého startu se však můžeme dočkat již na začátku roku.

„Chtěli jsme s Heavy letět letos. Tento rok bychom měli stihnout statický test motorů a let až o pár týdnů později,“ řekla podle serveru Engadget šéfka SpaceX Gwynne Shotwellová.

Zmíněná zkouška bude první příležitostí, kdy Falcon Heavy poprvé najednou zažehne všech svých 27 raketových motorů Merlin. Pokud se vše obejde bez problémů, firma přistoupí k testovacímu letu.

Vývoj rakety Falcon Heavy se neustále zpožďuje. Původně se plánovalo se startem již v roce 2013. Elon Musk je však pověstný stanovováním ambiciózních termínů, které se ale často nepodaří dodržet. Sám také uznal, že vývoj tak velké a silné rakety je mnohem složitější, než firma původně čekala.

„Existuje velká šance, že to raketa na oběžnou dráhu nezvládne. Doufám, že raketa doletí dost daleko, aby nepoškodila startovací rampu. To bych považoval za vítězství,“ popisoval Musk už v červenci.

Falcon Heavy je tvořen standardní raketou Falcon 9, ke které jsou připojeny dva další upravené první stupně stejné rakety. Devítka v názvu odkazuje na počet motorů. Sestava Falcon Heavy jich tedy má celkem 27 a měla by mít největší nosnost mezi současnými raketami. Na nízkou oběžnou dráhu má vynést až 64 tun, na dráhu k Marsu až 17 tun.

SpaceX již nabízí lety raketou Falcon Heavy zákazníkům. Jeden start vyjde na 90 milionů dolarů (necelé dvě miliardy korun). Let menší raketou Falcon 9 se zhruba třetinovou nosností vyjde na 62 milionů dolarů.



Všechny tři části rakety by se měly po letu oddělit a opět přistát podobně, jako původní raketa Falcon 9. SpaceX tak bude moci části v budoucnu znovu využít pro další lety.

Znovu k ISS

Start Falcon Heavy se sice odkládá, SpaceX však sklidil další úspěch s menšími raketami Falcon 9. Tento týden americká agentura NASA oznámila, že si u SpaceX objednala zásobovací misi pro Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), pro kterou Muskova společnost využije „recyklovanou“ raketu, která již absolvovala zásobovací misi pro stanici již v červnu.

„NASA se účastnila řady inspekcí a vyhodnocování dat týkajících se využití použitých raket Falcon 9,“ potvrdila agentura webu The Verge. Není to však poprvé, co by NASA objednala zásobování „použitou“ technikou. Červnová mise využila k připojení k ISS loď Dragon, která již jednou u stanice byla.

Musk se snaží prosadit svou vizi opakovaně využitelných raket, což by mělo citelně snížit náklady na cesty do vesmíru. Letos již společnost odstartovala se třemi použitými raketami a se všemi se jí následně opět povedlo přistát. SpaceX tak může v budoucnu s těmito raketami zkusit odstartovat i potřetí.

Dobrá reference

Zájem NASA o použité rakety by mohl podle The Verge přilákat i další zákazníky. Podle The Verge by tato reference mohla ještě více otevřít dveře k americké armádě, která již služby SpaceX v minulosti využila, nikdy však náklad nevyslala v použité raketě.

U amerického letectva již mají rakety SpaceX své zastánce. Generál John W. Raymond v rozhovoru pro agenturu Bloomberg prohlásil, že by bylo „úplně bláznivé“ nelétat s použitými raketami, které přinášejí výrazné úspory. Podle něj budou časem takové lety standardní v celém odvětví.



Podle Muska tvoří první stupeň asi 70 procent nákladů na start rakety. Recyklací použitých částí tak cena může klesnout o miliony dolarů. Podle webu Business Insider již do přistávaní raket SpaceX investoval miliardu dolarů. Přesná čísla ale nejsou k dispozici, protože firma není obchodovaná na burze a nemusí tak zveřejňovat finanční výsledky.



SpaceX má za sebou letos již 16 úspěšných letů, z toho 13 raket opět přistálo, u dalších tří nebylo další využití v plánu. Do konce roku by měl SpaceX stihnout ještě dva lety - zmíněnou zásobovací misi pro ISS a vynesení deseti satelitů společnosti Iridium Communications.

V příštím roce by pak podle šéfky SpaceX Shotwellové mělo proběhnout zhruba o polovinu letů více než letos. SpaceX navíc čeká další důležitá zkouška - let s posádkou na palubě. Již v únoru tohoto roku Musk oznámil, že dva nejmenovaní odvážlivci složili zálohu a společnost s nimi vyrazí na let kolem měsíce. Výprava má proběhnout již příští rok, vše ale bude záležet na úspěchu testů rakety Falcon Heavy.