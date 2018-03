Miliardový tendr na mýto jde do finiše. Kapsch pálí po maďarském soupeři

PRAHA Obří tendr na mýtné pro kamiony pokračuje ve čtvrtek dopoledne otevíráním nabídek. Pouhý den předtím hlavní favorit soutěže, rakouský Kapsch, zpochybnil kvalifikaci maďarského rivala - napadl jeho kvalifikaci u antimonopolního úřadu.

Ministerští úředníci zjistí, jak si kvarteto uchazečů představuje budoucnost výběru mýta v Česku. Na stovkách stran svých nabídek popíšou, jakou technologii budou pro „kasírování“ kamionů a autobusů používat a kolik za to chtějí.



Jde patrně o nejsledovanější výběrové řízení v Česku. Třeba kvůli ceně: ministerstvo dopravy nabízí vítězi až 29 miliard korun za deset let provozu. Jde o hodně, a ­i proto vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve věci hned tři řízení, která vycházejí z obdržených námitek.



Dvě z­ nich poslal současný výběrčí mýta firma Kapsch. Den před otevíráním obálek pak přidal ještě jednu výhradu. Zpochybňuje v ní kvalifikaci jednoho ze tří konkurentů, kteří se do tendru loni v červnu přihlásili.

Podle informací LN je namířená proti konsorciu vedenému maďarskou společností National Toll Payment Service. Údajný problém má být v úrovni požadovaných dodávek a provozování palubních jednotek. Tedy krabiček, které mají řidiči v kabině a­s­jejichž pomocí mýtná brána či satelit mapují pohyb po dálnicích.

„Mohu potvrdit, že jsme se obrátili na ministerstvo dopravy a ­následně na ÚOHS s ­žádostí, aby znovu důkladně prověřily některé aspekty referencí uchazečů, jež vzbuzují přinejmenším oprávněnou pochybnost,“ uvedl obchodní šéf Kapsche Karel Černý.

Po ­otevření bude nabídky pročítat vybraná komise. „Posoudí, zda je technické řešení v souladu s českým a unijním právem. Dále budeme vyjednávat s uchazeči o ceně a podmínkách kontraktu,“ nastínil další kroky ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Nový provozovatel dostane výběr poplatků na starost počínaje rokem 2020, tendr má být uzavřen letos na podzim.

Dospět k tomu nemusí: soutěž je v ohrožení na několika frontách. Zrušit ji může zmíněný antimonopolní úřad, který mimo jiné prověřuje, zda ministerstvo svým zadáním nedalo přednost některé technologii (tendr je vyhlášen jako technologicky neutrální). Řeší také podezření, že všichni uchazeči nedostali stejná data.

Jisté je, že ÚOHS loni v listopadu vydal předběžné opatření: Ťokův resort podle něj nesmí do odvolání podepsat smlouvu s vítězem. Tento týden vyšlo najevo, že úřad zamítl rozklad, který proti verdiktu ministerstvo podalo. „Stále platí, že nejsme v bodu, kdy je třeba podepsat smlouvu. Soutěž pokračuje podle harmonogramu a předběžné opatření ÚOHS nám nebrání postupovat dále,“ podotkl Ťok.

Pokud by tendr padl, nastal by nepříjemný problém. Ministerstvo dlouhodobě tvrdí, že v takovém případě by nebylo možné stihnout novou soutěž do závěru roku 2019, kdy končí už jednou prodloužená smlouva firmě Kapsch. To by logicky vyhovovalo právě této společnosti. Stát by se s ní musel domluvit znovu – tedy pokud by nechtěl výběr mýta přerušit. To by bylo drahé rozhodnutí – jen loni za průjezdy nákladních aut přiteklo do mýtné kasy 10,4­ miliardy korun.

Tím problémy českého mýta nekončí. Proti tendru vyrostl silný odpor kvůli požadavku na rozšíření mýta o dalších 900 kilometrů silnic prvních tříd. Stěžují si na něj zástupci podnikatelů: dopravcům podle nich vzrostou náklady a ve finále na to doplatí vyššími cenami zákazníci.

Kraje a města se zase bojí, že se šoféři těžkých aut budou nově zpoplatněným úsekům vyhýbat. „Tím by docházelo k dalšímu ničení krajských komunikací. Kdyby i přes záporné stanovisko hejtmanů mělo dojít k rozšíření mýta, museli bychom požadovat kompenzaci oprav krajských silnic od státu,“ řekla už dříve šéfka Asociace krajů a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová.

Ona i lidé ze Svazu průmyslu a ­dopravy či Hospodářské komory se snažili v minulých týdnech přesvědčit premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se zasadil o zrušení tendru či vyškrtnutí nových kilometrů ze zadání soutěže. Předložili i vlastní scénář, jak by se vypsání i vyhodnocení případné nové soutěže dalo stihnout. Babiš ale odmítl do věci zasáhnout.