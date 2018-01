Mzdy porostou. Řada firem ale na přidání nemá a chystá se propouštět

Polepší si i vrcholní politici ■ Růst platů ústavních činitelů je dán zvýšením průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, od níž se jejich platy odvozují, i zákonného koeficientu, kterým se tato mzda násobí. Takto stanovená platová základna, z níž se platy pro příští rok vypočítávají, vzrostla proti letošku skoro o 4500 korun. Činí 70 195 Kč. Spolu s platy stoupnou ústavním činitelům také měsíční náhrady.

■ Plat prezidenta by měl být 252 800 korun, tedy o 16 100 korun více než letos. K tomu bude mít zvláštní víceúčelovou paušální náhradu 235 200 korun. ■ Předseda parlamentní komory a premiér by měli dostat přidáno 12 900 korun, jejich plat by tak vzrostl na 203 600 korun. Výše paušální náhrady premiéra bude činit 26 000 korun, u předsedy parlamentní komory pak 40 800 korun. ■ Místopředseda vlády si polepší o 11 100 korun. Jeho plat by tak příští rok činil 174 800 korun. ■ Místopředseda parlamentní komory a ministr by měli dostat přidáno 9200 korun. Jejich plat by tak vzrostl na 144 700 korun. Výše paušální náhrady ministra bude činit 21 100 korun. ■ Předseda parlamentního výboru, komise a delegace by měl příští rok pobírat měsíčně 106 700 korun, tedy o 6700 korun více než letos. ■ Platy poslanců a senátorů by měly stoupnout o 4900 korun na 75 900 korun. Paušální náhrada na stravné a reprezentaci se poslancům zvýší z letošních 10 600k orun na 11 300 korun, na cestovních náhradách budou mít podle vzdálenosti bydliště až 42 200 korun.