Na olympiádě bude pomáhat 85 robotů. Jeden z nich dokonce ponese pochodeň

Pchjongčchang/PRAHA Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu nenechají nikoho ze sportovců ani diváků na pochybách, že Jižní Korea je domovinou moderních technologií. Hostitelská země v únoru využije sportovní svátek i k tomu, aby demonstrovala své úspěchy na poli robotiky. Návštěvníkům bude během her pomáhat celkem 85 humanoidních strojů, s nimiž se setkají nejen na jednotlivých sportovištích, ale třeba už na letišti.

Nejpokročilejší roboti budou podle informací jihokorejské zpravodajské agentury Jonhap asistovat lidem z celého světa. Sportovním fanouškům mají usnadnit cestování nebo orientaci v programu, ale rovněž je upozornit na místní pamětihodnosti. Do akce bude nasazeno 11 rozličných typů, přičemž jeden z nich dokonce ponese olympijskou pochodeň. Svého úkolu se ujme už 11. prosince.

Mluvící roboti budou komunikovat ve čtyřech jazycích. Kromě “rodné” korejštiny porozumí i japonštině, čínštině a angličtině. Zajímavé úkoly ale budou mít na starost i ti, kteří se lidmi nedomluví. Roboti-natěrači se postarají o výzdobu, další budou dohlížet na pořádek, jiní zase fungovat jako kurýři.

Kromě samotného Pchjongčchangu se budou mechaničtí pomocníci pohybovat i v dalších střediscích, kde se nacházejí olympijská sportoviště, například v Gangneungu.

Už loni v létě se objevily zprávy, že roboti a droni se budou podílet také na zabezpečení akce. Odborník na robotiku Oh Jun-ho tehdy prohlásil, že se jeho tým pokusí co nejlépe demonstrovat korejskou technologii a naznačil, že kromě malých sledovacích robotů by mohli pořadatelé pokročilejší modely využít i v rámci rozsáhlých protiteroristických opatření.

Oh Jun-ho nyní vede speciální tým mechanických olympijských pomocníků. Jde o předního světového odborníka, který v roce 2004 vyvinul vůbec prvního korejského humanoidního robota. Právě jeho stroje z modelové řady Hubo se stanou základem olympijského týmu chytrých strojů.

Mluvčí organizačního výboru Lee Ji-hye na adresu jihokorejských her prohlásila, že technologie budou jednou z největších novinek. „Půjde o moderní služby, s jakými se svět dosud nesetkal,” uvedla. Jedním z příkladů mají být roboti na letištích.

Jihokorejská vláda a Mezinárodní olympijský výbor totiž nejsou jediní, kdo chce využít sportovní události k předvedení schopností nejmodernějších robotů. Kupříkladu společnost LG už letos v létě představila dva nové stroje speciálně navržené pro mezinárodní letiště Inčchon u Soulu. První z nich se tu stará o úklid, další pak pomáhá cestujícím v orientaci i s odlety a přílety.

Všeobecně se předpokládá, že na využití robotů se důsledně zaměří rovněž hned následující olympiáda. Letní hry, které se uskuteční v roce 2020 v Tokiu, už mohou dokonce využít jejich služeb i v některých sportovních disciplínách. Opakovaně se objevily zprávy, že by roboti mohli kupříkladu pomoci sudím přesněji hodnotit výkony gymnastů.