Na poklad ČEZ číhají Indové. Prodej majetku českého gigantu v Bulharsku se dál zamotává

PRAHA Když to nevyjde s Bulhary, zkusíme to s Indy. Taková je ve zkratce strategie vedení skupiny ČEZ v otázce prodeje své distribuční a prodejní sítě v Bulharsku.

Vedení tuzemského energetického obra připouští, že kdyby se nepodařilo dotáhnout komplikovaná jednání s bulharskou firmou Inercom, obrátilo by se na zájemce, který skončil ve výběrovém řízení ČEZ na druhém místě. Tím bylo bulharsko-indické konsorcium společností Future Energy a India Power. LN se podařilo zjistit, jakou nabídku tyto společnosti podaly, a rovněž to, co vedlo manažery ČEZ k jejich vyřazení.



Ztracené vedení

LN získaly podklady pro dozorčí radu, která o uzavření smlouvy rozhodovala na konci ledna. Z materiálů vyplývá, že první kolo soutěže skončilo loni v srpnu. Závaznou nabídku podalo pět uchazečů: společnosti TEC Bobov Dol, Energo-Pro, Inercom a konsorcia Future Energy/India Power a A&P/STFA. Ani jeden ale vedení ČEZ nezaujal.

VÝVOJ KAUZY ČEZ V BULHARSKU ČEZ vstoupil na bulharský trh koncem roku 2004.



Zásadní komplikace nastaly v roce 2013, kdy Bulhaři demonstrovali proti vysokým cenám energií. Tamní úřady začaly proto ČEZ prošetřovat.



ČEZ se rozhodl z trhu stáhnout.



V únoru dozorčí rada a vedení schválily prodej svých bulharských firem. Kupujícím se stala neznámá bulharská firma Inercom.



Největší pochybnosti vzbuzuje otázka, kde firma získá na nákladnou transakci peníze. LN před časem informovaly, že na financování se má podílet mimo jiné offshorová firma Score Trade či Euro Star OOD, za nimiž stojí rusko-gruzínský miliardář Paata Gamgoneišvili.



Bulharský premiér Bojko Borisov před časem oznámil, že bulharský stát bude chtít získat kontrolu nad distribuční sítí, kterou ČEZ Inercomu prodává. Po Velikonocích však dala bulharská vláda najevo, že od původního záměru získat v Inercomu podíl upouští.



Inercom má 9 měsíců na to, aby zaplatil, jinak obchod padá. Dvě z bank, které mu přislíbilypeníze na nákup aktiv, začaly couvat.



„Vzhledem k tomu, že mezi zájemci o bulharská aktiva nebyli žádní renomovaní strategičtí ani finanční investoři, bylo rozhodnuto pro první fázi počet investorů nijak neomezovat a umožnit provedení due diligence každému, kdo splní compliance check a prokáže schopnost financování,“ píše se v dokumentech, na jejichž základě dozorčí rada v lednu rozhodovala o prodeji svého bulharského bohatství.

ČEZ měl větší oči, požadoval více peněz. Ochotu zvýšit svou nabídku projevili už čtyři zájemci, ze hry vypadlo konsorcium A&P/STFA. „Vytrvalým jednáním a obratným manévrováním se podařilo dosáhnout zlepšení nabídky společnosti Inercom až na úroveň, která odpovídá aktuální účetní hodnotě předmětných aktiv. A vylepšená nabídka konsorcia Future Energy / India Power se této hodnotě významně přiblížila,“ informovalo vedení ČEZ členy dozorčí rady.

Inercom a bulharsko-indické konsorcium postoupily do pomyslného finále, které ČEZ pomáhali „pískat“ poradci ze společnosti Deloitte. Nejvyšší částku nabídlo sdružení Future Energy / India Power: 355 milionů eur (přibližně 9 miliard korun). Na splacení sumy však požadovalo pětiletou lhůtu. ČEZ si vyhodnotil, že tím by cena spadla na úroveň mezi 317 až 333 miliony eur.

Druhý zájemce firma Inercom nabídla sumu ve výši 342milionů eur (zhruba 8,5 miliardy korun). To je sice méně peněz, než kolik původně nabízelo bulharsko-indické konsorcium, Inercom byl však ochoten splatit sumu rychleji než konkurence. Šlo o těsný souboj.

Došlo však k nečekané události. Bulharská firma Future Energy, která tvořila s Indy konsorcium, loni v prosinci upadla do insolvence a přišla o licenci pro obchod s energií. V tu chvíli bylo jasné, že vítězem soutěže se stane Inercom. „Z vyhodnocení nabídek vyplývá, že nejvyšší obchodní (tj. současnou reálnou) hodnotu má nabídka společnosti Inercom,“ uvedli manažeři ČEZ v materiálech pro kontrolní orgán.

Už jen Indové

Když se na přelomu února a března objevily pochybnosti o původu peněz společnosti Inercom a vůbec její schopnosti splatit požadovaných 8,5 miliardy korun, hlavní vyjednavač ČEZ Tomáš Pleskač v rozhovoru pro LN překvapil, když uvedl, že pokazí-li se jednání s Inercomem, česká energetická jednička může začít vyjednávat s indickým zájemcem. „Firma India Power je uchazečem v soutěži, může se dostat ke stolu, pokud ztroskotají jednání s Inercomem. Uvidíme, jak a kdy budou jednání pokračovat. India Power je pro nás alternativa, kdyby toto kolo bylo neúspěšné,“ pronesl Pleskač, místopředseda celé skupiny.

Pokud by se Indové dostali opět k jednacímu stolu, zasedli by u něho již bez bulharského „parťáka“ Future Energy, který je v insolvenci. „Jednání by se v takovém případě vedla pouze se společností India Power,“ řekla LN mluvčí ČEZ Alice Horáková.

Tajemní a neznámí

K podpisu smlouvy mezi ČEZ a Inercomem došlo v únoru. Tehdy se nezdálo, že by tento akt české ani bulharské politiky rozrušoval. Věci se daly do pohybu po několika dnech, když LN informovaly, že na financování Inercomu se má podílet mimo jiné offshorová firma Score Trade či Euro Star OOD, za nimiž stojí rusko-gruzínský miliardář Paata Gamgoneišvili. Ten zanechal stopu v celosvětových kauzách daňových rájů zvaných Paradise Papers či Offshore Leaks. Posléze LN dodaly, že část peněz měly poskytnout i dvě bulharské banky (Fibank a Bulharská rozvojová banka), které však od obchodu dávají ruce pryč. Český premiér Andrej Babiš následně v rozhovoru uvedl, že obchod na lince Praha–Sofie považuje za nepřehledný a netransparentní.

Pozadu s kritikou nezůstal ani bulharský premiér Bojko Borisov, který se zalekl nastalé situace. Ve hře je totiž dodávka elektřiny pro tři miliony obyvatel, k níž se má dostat neznámá a nejasně financovaná firma Inercom. Kritický hlas opozice v březnu zesílil, v Sofii se konaly dokonce menší demonstrace. Borisov proto přišel s nápadem, že by bulharský stát mohl akcionářsky vstoupit do Inercomu. ČEZ i Bulhaři začali zkoumat, zda je možné takový krok učinit z hlediska právního. Po Velikonocích však bulharští politici předvedli veletoč – ministr financí Vladislav Goranov oznámil, že stát už nemá o podíl v Inercomu zájem.

Mlha kolem Inercomu dál houstne. LN v minulém týdnu informovaly, že tlumočníkem při březnových jednáních mezi ČEZ a Inercomem v Praze byl česko-bulharský podnikatel Nikola Molčan, jehož jméno se v uplynulých 20 letech objevilo v souvislosti s vyšetřováním tří vražd. Molčana pojí s majiteli Inercomu byznysové linky.