Na pozici učitele se hlásí o třetinu méně lidí než loni, na asistenta o dvě třetiny

Praha Ve školství se stále hůře daří obsadit volná pracovní místa. Zájem o místo asistenta klesl ve srovnání s loňskem o dvě třetiny. O třetinu méně lidí hledá místo učitele a asi o čtvrtinu méně se jich hlásí na místo speciálního pedagoga. Vyplývá to z údajů pracovního portálu Profesia.cz. Podle něj mají učitelé i přes loňské navýšení nadále o třetinu až čtvrtinu nižší platy, než je průměr vysokoškoláků v Česku.

Zatímco nabídka volných míst je podle Profesia.cz ve srovnání s loňskem mírně nižší a příliš se neliší od údajů z posledních pěti let, počet zájemců o místa ve školství poklesl výrazně. Například na asistenta se nyní hlásí o 65 procent méně lidí než loni, o místo učitele se jich uchází o 33 procent méně a o místo speciálního pedagoga o 26 procent méně. Pokles zájmu o práci ve školství se týká hlavně Prahy.

Důvodem nedostatku uchazečů o práci ve školství jsou podle odborníků především nízké platy, malá společenská prestiž povolání a nedostatek peněz na větší odměny kvalitních pedagogů. Do škol nastupuje zhruba polovina absolventů pedagogických fakult a čtvrtina z nich ze školství odchází do pěti let. Uplatnění hledají především v administrativě a v obchodu.

Průměrný plat učitele byl loni 31 632 korun, přičemž průměrná mzda v zemi činila 29 504 korun hrubého měsíčně. Podle portálu Platy.cz, kam zadávají informace o svých hrubých mzdách sami zaměstnanci, si učitelé za dva poslední školní roky polepšili o sedm procent na základních školách a o pět procent na středních školách. Na základních uměleckých školách platy kantorům poklesly o čtyři procenta.

Větší růst platů eviduje portál u nepedagogických zaměstnanců ve školách. Například školníkům vzrostl příjem v průměru o 18 procent a asistentům o 16 procent. Polovina asistentů má tak plat nižší než 17 380 Kč a stejný podíl školníků bere méně než 17 650 Kč.

Pedagogové dostali loni v listopadu přidáno 15 procent, mzdy ale rostly i v jiných oborech. Podle nedávné studie vědců z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) si tak učitelé ve výsledku oproti jiným vysokoškolákům polepšili jen minimálně. Mezera mezi průměrnými platy učitelů a ostatních VŠ vzdělaných pracovníků veřejného sektoru se podle studie během roku 2017 dokonce ještě prohloubila na 21,8 procenta. Podle údajů Profesia.cz je tento rozdíl nyní třetinový až čtvrtinový.

Ohodnocení učitelů narostlo podle Profesia.cz v meziročním srovnání nejvíc na Vysočině, v Jihočeském a Plzeňském kraji, a to o 13 až 23 procent. Naopak v Ústeckém a Olomouckém kraji medián platu klesl o dvě procenta a v Pardubickém a Královéhradeckém kraji o procento. Žádné změny nezaznamenali v krajích Libereckém, Zlínském a Moravskoslezském.

Za tři roky by se podle plánů ministerstva školství měl plat učitelů zvýšit v průměru ke 46 tisícům Kč měsíčně. Od ledna příštího roku by se podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) měly kantorům zvednout tarify o deset procent a dalších pět procent by mělo jít na odměny.