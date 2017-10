Na prověření ojetiny se vyplatí odborník. Zákazník podvody většinou neodhalí

PRAHA Každý chce ojeté auto v co nejlepším stavu, laicky řečeno co nejnovější a s co nejnižší najetou vzdáleností. Nejrůznější podvodníci to ale dobře vědí a pouštějí se do manipulací s počítadlem kilometrů.

Koncový zákazník je v tomto případě v nevýhodném postavení, protože nikdy nemůže mít dostatek znalostí a zkušeností, aby podvod bez pomoci spolehlivě odhalil. Některé typy aut totiž mohou i po stovkách tisíc kilometrů při citlivém zacházení vypadat jako sotva ojeté a jiné naopak už po pár letech vzbuzují dojem, že musejí mít stočený tachometr, i když tomu tak není.

Základní vodítko zdarma

Nepříliš známou možností je bezplatná služba ministerstva dopravy. Pokud máte k dispozici technický průkaz, stačí do formuláře na webu www.kontrolatachometru.cz opsat výrobní číslo vozu (VIN) a číslo protokolu poslední technické prohlídky. Stránka vám následně načte všechny údaje o stavu tachometru zjištěném při návštěvě STK.

Služba má samozřejmě svá omezení. Tím hlavním je fakt, že auta zakoupená u nás jako nová jezdí na technickou prohlídku poprvé po čtyřech letech. Údaje o počtu kilometrů z dřívějších let jsou k dispozici jen u těch aut, která v prvních čtyřech letech změnila majitele, a absolvovala tedy evidenční prohlídku.

Na webu www.vincheck.cz zase můžete zdarma s pomocí VIN zjistit, zda technická specifikace auta (motor, převodovka, typ karoserie, období výroby) odpovídá popisu výrobce. Služba zároveň prohledává databázi kradených aut v Česku a na Slovensku a registry leasingových společností. Pokud v těchto dvou rychlých prověrkách odhalíte nesrovnalosti, je lepší na pořízení vytipovaného vozu zapomenout.



Sdružení SOVA k tomu všemu na svých stránkách každý všední den zveřejňuje seznam aut, u kterých byl porovnáním záznamů na českých a zahraničních inzertních serverech odhalen nesoulad v udávaném počtu najetých kilometrů. Vzhledem ke strojovému zpracování údajů nelze vyloučit chybu, pokud jste však narazili na nabídku auta, které je vedeno v databázi vozů s podezřením na manipulaci tachometru, je žádoucí zvýšit pozornost.

Více informací lze získat s pomocí zpoplatněných služeb. Nejznámější je Autotracer od společnosti Cebia, který k údajům dostupným na internetu zdarma přidává záznamy z databází pojišťoven a autoservisů. Bezplatně zde získáte informace o tom, jaké údaje jsou k dispozici. Jejich zobrazení je v případě prověrky jednoho vozu zpoplatněno 499 korunami. U auta prodaného v Česku jako nové pravděpodobně získáte podrobnou historii, u takového, které bylo do Česka dovezeno nedávno, se ale nedozvíte skoro nic.

Prodejce jinak jedná z laikem

Dobrá zpráva je, že v tom nejste sami. V Česku funguje hned několik profesionálních služeb, které se o prověření auta postarají za vás. Zkušení odborníci zkontrolují historii vozu a provedou fyzické ohledání skutečného stavu auta – nejen toho vámi vytipovaného, můžete jim zadat i výběr vhodného konkrétního kusu.

„Náš tým má bohatou praxi z velkých autobazarů či vlastní zkušenost jako bývalí majitelé malých autobazarů,“ vysvětluje Jarmila Kowolowská, výkonná ředitelka společnosti Autotým. Za odbornou pomoc si profesionálové účtují částku v řádu tisíců korun, zpravidla okolo dvou procent ceny vozu.

Ochránit se před nákupem příslovečného zajíce v pytli určitě dává smysl, protože statistika Autotýmu uvádí, že u poloviny kontrolovaných aut se fyzický stav vozu liší od popisu v inzerátu. Prodejci navíc jinak reagují, když jsou konfrontováni s laikem než s člověkem znalým poměrů.