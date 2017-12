Na realitním trhu je kvůli levným hypotékám bublina, tvrdí expert

BRNO V České republice chtějí ve vlastním bydlet i lidé, pro které je dlouhodobě udržitelné spíš nájemní bydlení. Jsou za tím stále levné hypotéky a snadný přístup k nim. Vede to k růstu cen bytů hlavně v Praze či v Brně. Na konferenci Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a střední Evropě to ve čtvrtek řekl odborný partner konference Jiří Fajkus. Varoval před novou realitní bublinou, která naposledy praskla před zhruba deseti lety.

„Obávám se, že dnes jsme v podobné situaci znovu, otázkou není zda, ale kdy to praskne zase, jak moc a na jak dlouho a co to bude stát, ekonomicky, sociálně i politicky,“ uvedl Fajkus. Podle něj „hospodářský cyklus prostě nepřečuráme, měli bychom se snažit omezit hloubku ekonomického propadu“. Soudí, že jediným řešením je uměřená míra růstu v době, kdy další růst realitního trhu podporují i čísla české ekonomiky.

Člen bankovní rady České národní banky Vojtěch Benda dnes uvedl, že tahounem růstu je spotřeba domácností. Úvěrová dynamika je podpořena nízkými sazbami, solidním ekonomickým růstem a důvěrou v ekonomiku. Zadluženost domácností roste. Ceny nemovitostí také podle Bendy „vzlínají“ a růst cen nemovitostí je záležitostí celé republiky.

Fajkus ceny nových bytů v Praze a Brně označil až za neuvěřitelné. Znaky cenových bublin podle něj vykazují komerční i průmyslové nemovitosti. U bytů hraje roli neadekvátní územní plánování v Brně nebo Praze. Fajkus jmenoval pomalé schvalovací procesy, „strach úředníků cokoliv podepsat“, což prý omezuje novou výstavbu, a to šroubuje ceny ještě více nahoru.