Na Smartyho doplácím 200 tisíc měsíčně, říká legendární Dominik Hašek

PRAHA Bývalý vynikající hokejový brankář, Dominik Hašek, se v posledních letech snaží rozjet svůj vlastní byznys. Jeho energetický nápoj Smarty však zatím prodělává a tak na něj musí dávat měsíčně 200 tisíc korun z vlastní kapsy.

„Musíme se dostat do více obchodních řetězců a na čerpací stanice,“ říká bývalý gólman v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Hašek doufá, že do příštího roku by mohl doplácet o polovinu méně. „Nechci být přehnaný optimista, ale první tři měsíce tohoto roku vypadají dobře. Udělal jsem personální změny a nastoupil nový, v tomto oboru zkušený obchodní ředitel. Zatím vnímám, že to je jednoznačně změna k lepšímu.“

Podle Haška existují dva problémy, které zabraňují lepšímu prodeji jeho nápoje. Tím prvním je údajně velká konkurence ze strany obrovských koncernů, jako je Coca-Cola, Pepsi či o něco menší Kofola nebo Mattoni. „Druhý problém je, že i když místo dostaneme, nemáme zatím dost dobré prodeje. Protože je to často regál někde vzadu v rohu. Když vás nevidí a nemá možnost koupit, je těžké udržet zájem. Je třeba být viděný v prodejních místech.“

Mé přání je, aby nám obchody samy volaly

Přes všechny překážky se zdá, že se situace zlepšuje. „Jsme dnes s pěti drinky v Makru a se čtyřmi v Rossmannu. Podařilo se nám dostat se na některé benzinky. Ale abych byl spokojený, musíme být ještě v dalších dvou nebo třech řetězcích. A alespoň v jednom nebo raději dvou řetězcích čerpacích stanic.“

Slavné jméno prý nepomáhá: „Maximálně mi někde otevře dveře, ale pak moje jméno nebo bývalá hokejová kariéra nehrají roli. Záleží na tom, jestli je dokážu přesvědčit, že společně uděláme byznys.“

Hašek si do budoucna přeje, aby značka Smarty byla soběstačná. „Tedy přesněji, aby Smartyho měli lidé natolik rádi, že by nám obchody a podniky pravidelně volaly, že potřebují doplňovat. To by mě nejvíce těšilo.“