Na trh pražské burzy Start vstoupily akcie Fillamenta a Prabosu. Primoco na ní nakonec nebude

Praha Na novém trhu pražské burzy Start se v upisovacím 14denním období upsal plný objem akcií společnosti Fillamentum a více než 30 procent požadované emise akcií firmy Prabos Plus. Naopak se neupsal požadovaný minimální objem akcií společnosti Primoco UAV, která tak zatím nebude na Start zařazena. Novináře o tom informovaly společnosti, které se úpisu zúčastnily.

Jako první uzavřela knihu objednávek Fillamentum, která se zabývá výrobou polymerových produktů a do jejíhož výrobního portfolia patří mimo jiné struny do 3D tiskáren. Cena za jednu akcii byla stanovena na 825 Kč a společnost upsala celkem 28 800 nových akcií. Emise vzbudila mezi investory velký zájem a poptávka po akciích společnosti převýšila maximální nabízené množství 1,021krát, uvedla pražská burza.

U tradičního výrobce pracovní a volnočasové obuvi Prabos Plus byla cena za jednu akcii byla stanovena na 400 Kč a mezi nové investory bylo prodáno celkem 55 625 akcií. Předseda představenstva Jaroslav Palát získal díky úpisu 22,3 milionu korun výměnou za 5,6 procenta svého podílu. Peníze hodlá investovat zpět do firmy, a to formou akcionářské půjčky.

Jako poslední uzavřela veřejnou nabídku akcií společnost Primoco, která se zabývá výrobou bezpilotních letadel. „Ačkoliv společnost vzbudila mezi investory velký zájem, nepodařilo se nakonec dosáhnout v tomto upisovacím období na emitentem stanovený cílový objem upisovaných akcií,“ uvedl mluvčí burzy Jiří Kovařík.

Investoři pokládali objednávky na koupi akcií od 30. května. Společnosti zveřejnily prospekty cenných papírů, které byly schváleny Českou národní bankou. Tím byla splněna základní podmínka pro zahájení příjmu objednávek v rámci úpisu jednotlivých emisí.

Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek. Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné kvůli administrativě, která zvyšuje náklady vstupu na burzu.