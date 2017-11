Na vyřízení objednávky máme půl vteřiny, říká IT ředitel Alzy

PRAHA Vánoční sezona je pro e-shopy největší zkouškou roku. Nákup dárků důkladně prověří jak možnosti skladů, tak informační systém obchodu. Největšímu českému e-shopu Alza.cz se v prosinci více než ztrojnásobí počet objednávek. „Najednou tak máme na vyřízení objednávky jen půl vteřiny,“ popisuje v rozhovoru pro Lidovky.cz IT ředitel Alzy Jiří Schejbal.

Lidovky.cz: Kdy vám začala vánoční sezona?

V osobním životě ještě ne, ale z firemního pohledu musíme zrychlovat už na začátku září. Připravujeme se však celoročně, sezona začíná tím, že skončí ta předešlá. Zavážeme si rány, řekneme si, co se povedlo a co ne, a začneme plánovat, co je potřeba udělat pro následující rok.



Jiří Schejbal (33) ředitel vývoje IS, Alza.cz Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Do Alzy nastoupil před sedmi lety na pozici programátora. Během dvou let se vypracoval na vedoucího vývojového týmu a následně interních systémů (IS). V pozici ředitele vývoje IS působí dva roky, zodpovědný je za vývoj a fungování Interních systémů a infrastruktury, koordinuje rozvojové projekty. Hraje na kytaru a dělá Krav Magu.



Lidovky.cz: Jak vypadá náběh Vánoc?

Přes léto, kdy je největší okurková sezona, máme půl milionu zákazníků na webu denně. Teď jsme na 1,2 milionu a při kulminaci v prosinci to bude 1,5 až 1,6 milionu návštěv webu denně.



Pozvolna s návštěvami jde nahoru i obrat, což má vliv na logistiku. V nejvyšší sezoně budeme mít přes sto tisíc objednávek za den a tolik balíčků budeme muset vydat z našich logistických center. V létě je to zhruba 30 tisíc objednávek za den.



Lidovky.cz: Jak probíhají vaše přípravy?

Jelikož musíme vydat mnohem více balíčků, zavádíme v logistickém centru 24hodinový provoz sedm dní v týdnu, který běží od začátku listopadu. Celá firma má 1100 lidí, na sezonu jich přibude dalších 500. Nejsou to jen lidé v logistice, ale také v pobočkové síti nebo na call centru.



V IT je to spíše o dimenzování hardwaru a služeb, které běží, a také o optimalizacích. Minulý týden začala akce Black Friday a za první tři hodiny jsme přijali 20 tisíc objednávek, což je skoro sedm tisíc za hodinu. Najednou tak má náš systém na vyřízení objednávky v průměru jen půl vteřiny. A v sezoně to bude ještě rychlejší, odhaduji tak 0,3 až 0,4 vteřiny.

Lidovky.cz: Narážíte už na kapacitu dopravců? Už minulou sezonu byl problém s nedostatkem řidičů…

V rámci celoročních příprav je důležité mít co nejvíc partnerů v logistice. Máme jich nižší desítky partnerů a Prahu a blízké okolí se snažíme pokrývat i naší vlastní dopravou. V sezóně pak dokážeme přelívat objednávky mezi jednotlivými dopravci. Zjistíme například, že je jedna společnost přehlcená a automatizovaně můžeme přesouvat objednávky jinam.

Lidovky.cz: Jak se Alze daří shánět lidi?

Obecně na sezonu jsou důležité pozice v logistice, potřebujeme najít co nejvíce skladníků. Měli jsme na to i kampaň, která byla docela úspěšná. Situace na trhu ale není úplně dobrá.

Co se týká IT, to nemá v náboru pracovníků sezonu, lidi nabíráme neustále. Za těch sedm let, co pracuji v Alze, jenom nabíráme, a samozřejmě také prosíváme. To se nikdy nezastaví, nikdy neřekneme, že máme lidí v IT dost a s náborem končíme. Rozhodně nenabíráme ajťáky před sezónou, abychom se s nimi po sezoně rozloučili. Než se ti lidé naučí naše procesy, tak to nějakou dobu trvá.

Lidovky.cz: Alza má vlastní informační systém, v čem vám to pomáhá?

Kdybychom měli nějaký koupený „krabicový“ systém, neměli bychom takovou moc nad optimalizováním a zrychlováním. Na trhu asi ani neexistuje systém, který by zvládal požadavky, které máme. Pokud vymyslíme nějaké projekty, potřebujeme je zrealizovat velmi rychle a rychle je dostat na trh. To bychom s nějakou třetí stranou nestíhali. Když jsme zaváděli Alza boxy, samotný vývoj trval zhruba 10 týdnů, zavedení bitcoinů zabralo dva víkendy.

Lidovky.cz: S novinkou opravdu jdete ven za 14 dní?

Záleží na projektu. Třeba zavedení dárkových šeků byla v podstatě noční akce. Ve vedení jsme kolem 20. prosince vymysleli, že bychom chtěli prodávat elektronické šeky, aby si je zákazníci mohli vytisknout i na poslední chvíli pod stromeček. To jsme vymysleli za odpoledne, přes noc jsme to naprogramovali a druhý den už to bylo v prodeji.



Lidovky.cz: Kolik vás takový vývoj stojí?

Na IT je u nás přes sto lidí a jsme rozdělení na dvě větve. Já vedu vývoj interního informačního systému, o kterém jsem mluvili, a druhá větev je vývoj webu a mobilních aplikací, kterou má na starosti Vladimír Dědek. Moje oddělení stojí desítky milionů ročně, druhý tým je podobně velký, takže ty náklady budou podobné.

Lidovky.cz: V rámci IT vyvíjíte i technologie pro sklad. Dočkáme se například skladu bez lidí?

Máme spoustu nápadů, které by se daly udělat, každý měsíc však vidíme převis požadavků nad tím, co jsme schopni zpracovat. V šuplíku máme řadu projektů a musíme prioritizovat, které jsou lepší.

V logistice je takových spousta. Kdybychom měli kapacity a neomezené finanční zdroje, jsem přesvědčený, že by se dalo mnohem více automatizovat. Ale udělat plně automatizovaný sklad není v dnešní době finančně zajímavé. Technologie, které by byly samoobslužné, jsou velice drahé a některé práce nemůže robot stále vůbec dělat.

Lidovky.cz: Co robot nezvládne?

Například pickeři (pracovníci, kteří najdou a přichystají objednané zboží; pozn. red.) výhledově nahradit nepůjdou. Vyložení produktu z regálu robot udělá ve srovnání s člověkem velmi pomalu.



Lidé jsou také nenahraditelní v balení zboží, rychle například vyberou podle velikosti produktů vhodnou krabici či obalový materiál. Obchodní oddělení nám navíc přidává neustále nové věci. Už je to dlouho, co jsme prodávali jen elektroniku. Najednou se tak na skladu objeví třeba vidle nebo lopata a to je úplně jiný postup pro baliče.

V zahraničních automatizovaných logistických centrech také člověk manipuluje s věcmi sám i přesto, že k němu například přijede regál. Logistická centra určitě stále počítají s lidskou silou. Vyšší míra automatizace však samozřejmě na pořadu dne je.

Lidovky.cz: Co plánujete mimo sklad?

Směrem k zákazníkovi je možností hodně. Jde o to dostat zboží co nejblíž kupujícímu, aby se nemusel nahánět s dopravcem. Zákazníky nejvíc rozlítí, když jim zavolá dopravce a oni jsou v tu chvíli například v práci. Trend je dostat zboží co nejrychleji k zákazníkovi domů a tam ho rovnou zapojit. Líbí se nám představa, kdy člověk objedná zboží, z práce přijde domů a tam na něj bude čekat třeba zapojený a rovnou i nainstalovaný počítač. V tomhle směru máme určité plány.

Lidovky.cz: Nechodí ale většina lidí pro zboží stále osobně?

Většina lidí stále chodí na showroom, není to přežitek. Včetně Alzaboxů (samoobslužné boxy pro výdej zboží; pozn. red.) máme stále 60 procent osobních převzetí.



Lidovky.cz: Přesunují se zákazníci na mobily?

Lidé na mobily přecházejí. Aktuálně máme čtvrtinu přístupů na webu z mobilních zařízení. Přes léto to ale bylo dokonce více než polovina. Je pravděpodobné, že v příštím roce se to přelije a přístup bude primárně z mobilních zařízení.

Lidovky.cz: Letos jste zavedli možnost platit bitcoinem. Je o to zájem?

Funguje to výborně, nejvyšší objednávka placená bitcoinem byla dokonce přes půl milionu korun. Je zajímavé, že obecně se u nás průměrný nákup pohybuje zhruba ve výši dvou tisíc korun, objednávka placená bitcoinem je v průměru za sedm až osm tisíc.

Bitcoinem mnohem více platí zákazníci v zahraničí než v Česku. Kromě standardních věcí se za bitcoiny kupují primárně komponenty na těžení (proces tvorby digitálního platidla; pozn. red) kryptoměn. Uživatelé těží a vydělané peníze dále investují.

Lidovky.cz: Jak se vyrovnáváte s nestabilním kurzem bitcoinu?

My kurz příliš neřešíme, jelikož vlastní směna je uskutečněna mezi poskytovatelem platební brány a zákazníkem. Alza účtuje zákazníkovi v korunách, od poskytovatele brány dostává opět koruny. Za nás je to bezpečné, nemáme žádnou „banku“ na bitcoiny. Podobně i automat na bitcoiny v showroomu patří externí firmě. Rizika spojená s kurzem přebírá třetí strana.

Lidovky.cz: Takže Alza žádné bitcoiny nemá?

Ne, Alza vůbec nepřijde s bitcoinem do styku.

Lidovky.cz: Do e-shopu jste zařadili i Tesly a další elektromobily. Jak vám to funguje?

Žádné z aut jsme zatím ještě neprodali. Nám však šlo hlavně o nastavení tématu na trhu. V 21. století není možné čekat tři čtvrtě roku na auto. U nás je vůz k mání ze dne na den.

Nicméně elektromobilních zařízení postupně zařazujeme do nabídky hodně, nabízíme elektrické motorky, dodávku, či gyroboardy, kterých se prodaly už tisíce, a elektrokola, která se rovněž dobře prodávají.

Lidovky.cz: Kybernetická bezpečnost je v poslední době velmi diskutované téma. Stáváte se obětí útoků?

Útočí na nás co to jde. V podstatě zaznamenáváme nějaký útok téměř každý den. Čím více jdeme do sezóny, tím se to stupňuje. Připravit nějaký útok jako DDoS (zjednodušeně se jedná o napadení, kdy se útočník snaží přehltit internetovou stránku, která pak není dostupná; pozn. red.) je otázka pár dolarů. Záleží tedy na tom, jak je která firma zabezpečená. A my si myslíme, že jsme zabezpečení velmi dobře.

Lidovky.cz: O co útočníkům jde?

U nás je to v první řadě poškození služeb směrem k zákazníkům. Útočníci chtějí znemožnit zákazníkům nakupování – web by přestal okamžitě fungovat, pokud by útok prošel přes obrané mechanismy. Druhou věcí je samozřejmě záměr získat unikátní a citlivá data.