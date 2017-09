Začne se P+R pro tisíce mimopražských stavět v polovině příštího roku? Nereálné, zní z magistrátu

PRAHA Parkovací dům s kapacitou mezi 1500 a 3500 místy na pražském Zličíně by se měl začít stavět v polovině příštího roku. První fáze stavby by pak mohla být dokončená do dvou let. Uvedl to pražský radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO).

Zatím však není jasná podoba, rozsah ani způsob financování stavby za 1,5 miliardy korun. Procházkův kolega z městské rady, primátorčin náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD), označil harmonogram za zcela nereálný.



„Chtěli bychom kopnout v polovině roku 2018, do dvou let by mohla být hotová první etapa,“ uvedl Procházka s tím, že stavba celého projektu by měla zabrat tři až čtyři roky. Město však podle něho zatím nerozhodlo o tom, v jaké variantě se bude stavět. Existují dvě, první s kapacitou zhruba 1500 parkovacích míst a druhá pro 3500 aut.

Definitivně rozhodnuto není, ale jednání, které vedeme, směřují k variantě B,“ sdělil radní. Magistrát při přípravě jedná se společností Č. R., jež projekt připravila, a také s obchodním centrem Metropole Zličín a dalšími subjekty.

Jasno město nemá ani v otázce financování nákladného projektu. Převážná část terminálu má stát na pozemcích hlavního města, které se do financování projektu podle radního bude muset zapojit už proto, že ve výsledku má být objekt plně v jeho vlastnictví. Radní však neřekl, jak přesně bude financování vypadat.

Na slova Procházky reagoval náměstek Dolínek, podle kterého je zcela nereálné, aby se takto velká stavba v této fázi rozpracovanosti postavila do dvou let. Před samotnou stavbou je podle něj mimo jiné nutné nejprve vybudovat nový most s dostatečnou kapacitou. „ANO slibuje něco, co se nestane,“ uvedl Dolínek na sociálních sítích.

Parkovací dům má sloužit pro účely park and ride (P+R), tedy jako místo, kde dojíždějící zanechají vůz a dále pokračují hromadnou dopravou. Podle Procházky preferovaná varianta projektu s větší kapacitou počítá i s jedním patrem, vyhrazeným jenom pro elektromobily. Náklady na jedno parkovací místo mají být 450 tisíc korun, což je na pražské poměry relativně málo. Například v případě podzemních garáží, které ve Štěpánské ulici staví Praha 1, činí investice 112 milionů korun na 87 parkovacích míst.

Nedostatek P+R parkovišť je dlouhodobým problémem metropole. Magistrát poslední z nich zprovoznil v roce 2008 v Letňanech v souvislosti s prodloužením metra C. Systém záchytného parkování v Praze nyní zahrnuje 16 parkovišť s kapacitou kolem 3000 stání. Magistrát má vytipovaných několik desítek lokalit, kde by mohly vniknout nové plochy. Radní v poslední době schválili vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k výstavbě parkovacích domů na Černém Mostě a na Opatově.