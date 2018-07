Nábytkáři bojují o ,zelené‘ dřevo. K prodeji na západních trzích potřebují certifikát

PRAHA Čeští dřevaři i nábytkáři chtějí, aby se tuzemské lesy změnily. Aby mohli prodávat své výrobky na náročných západních trzích, potřebují dřevo s certifikátem o dostatečně zeleném původu. Jenže to v Česku chybí.

Český stát byl dlouho proti tomu, aby se „zelené“ certifikáty do byznysu s dřevem více zapojily. Nové vedení ministerstva zemědělství ale přichází se změnou v postoji. A v podobném duchu se začíná měnit i politika největšího těžaře dřeva v tuzemsku – Lesů ČR.

Těm patří takřka polovina lesů v Česku a je možné, že firma ještě letos přistoupí k certifikaci FSC. „Chápu to tak, že by ještě letos mohli na část lesů certifikaci získat,“ popisuje Tomáš Duda, šéf českého zastoupení FSC. Vychází z posledních výroků nového ministra zemědělství Miroslava Tomana. O tom, že by se to mohlo stihnout, informovala i tisková zpráva resortu.

Nábytkáři chtějí certifikáty

Certifikaci vyžadují nábytkářské společnosti. Dopady to ale má i na producenty dřeva. Lesníci s certifikátem navíc obvykle své dřevo prodávají dráž, případně jej při přebytcích na trhu – jako nyní při kůrovcové kalamitě – prodají přednostně. V tuzemsku to ale má svá úskalí. Prakticky rok tlačil na české lesníky nábytkářský gigant IKEA. Pak se přidal i další nadnárodní obr – XXXLutz nebo Hornbach. Ti chtěli certifikát původu dřeva od svých českých dodavatelů. To nakonec probralo i ty české nábytkářské firmy, které nejsou jejich dodavateli. Uvědomily si, že i samotný švédský koncern dokáže prakticky všechno vhodné dřevo vykoupit. A na ně by nic nezbylo.

Certifikáty na dřevo FSC Z anglického Forest Stewardship Council (Rada lesní správy). Systém certifikace výrobků, u kterých by měla být záruka, že se jejich nákupem podporuje lesní hospodářství šetrné k přírodě. FSC má několik celosvětově platných principů, v každé zemi jsou ale s ohledem na přírodní podmínky, zákony a zvyky pravidla nastavena odlišně. Musí se na nich ale shodnout byznys, kterého se podmínky týkají, ekologové a zástupci sociálních zájmů, třeba odboráři či zástupci místních občanů. Značka má lepší renomé na trhu, a proto ji tlačí několik nadnárodních koncernů, ty pak tlačí na lesní hospodářství, aby na certifikáty přecházela.

PEFC Z anglického Programme for the Endorsement of Forest Certification (Program schvalování certifikace lesů). Jde o největší certifikační systém na světě. Největší je i v Česku. Obecné principy jsou velmi podobné jako u FSC, v řadě zemí jsou dokonce pravidla prakticky totožná. Například v Německu ale PEFC platí za ten méně náročný certifikát. Systém se v poslední době potýká s kritikou ekologických organizací, navíc se ukázalo, že logo dokáže získat kde kdo – mimo jiné i reaktor atomové elektrárny. To postupně zvýšilo atraktivnost FSC.



Nábytkáři dokonce vypracovali studii, že bez dostatečného množství certifikovaného dřeva jsou ohroženy tři miliardy korun ročně na tržbách a 2000 přímých a další 2000 nepřímých pracovních míst. Český rozpočet by tak mohl přijít o 900 milionů korun ročně. Jenže tato studie hodnotila jen to, že by české firmy nemohly dodávat do řetězce IKEA.

Jenže to vypadalo, že Lesy ČR ani to nezlomí. „Tyto možné dopady výrazně převyšují náklady na FSC certifikaci v lesích. A stát jako majitel LČR a Vojenských lesů by si to měl jednoduše spočítat,“ říká šéf Asociace českých nábytkářů Tomáš Lukeš. Dosavadní vyjednávání ale ukazovala na propastné rozdíly mezi postoji obou stran.

Poslední vývoj ale ostré hrany v postojích obrousil. Lesy ČR a Vojenské lesy vytvořili společně s FSC pracovní skupinu. „Cílem je vyjasnit si základní problémy přijetí certifikace FSC s různými vlastníky lesů a předat si podněty na změnu národního standardu ČR tak, aby odpovídal podmínkám českého lesnictví a aby nebyl pro české vlastníky diskriminační,“ popisuje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Než dosáhnout nějaké dohody, je podle nich předčasné se k tomu vyjadřovat. Ekologové z Hnutí duha upozorňují, že státní lesy mohou ekologicky hospodařit zatím jen na části lesů, kde to bude dávat největší smysl a kde to bude nejjednodušší.

Spory nikomu nepomohou

Lesům ČR přijdou stávající pravidla certifikace příliš tvrdá, tlačí tak na jejich zmírnění. Na jednání od nich zaznělo, že 90 procent pravidel berou, deset si chtějí upravit. Jejich postoj je vcelku pochopitelný, lesnictví plně v souladu s nároky certifikátu je výrazně náročnější. I ekologové řadu jejich argumentů berou.

Do konce července má vzniknout kompromis. „Každá země má pravidla trochu jiná,“ popisuje Duda. Podmínkou přijetí pravidel je, aby se na nich shodly všechny zainteresované strany v dané zemi – tedy hlavně ekologové a zástupci byznysu, kterých se problém týká, a samozřejmě, aby se norma držela obecných principů.

Spor je vyhrocenější i kvůli tomu, že Lesy ČR využívají druhý rozšířený certifikát – PEFC, ten ale není na trhu v současnosti tolik žádaný. Na obě certifikace je napojený byznys auditorů, kteří kontrolují, zda jsou standardy dodržovány.

Na obou stranách sporu jsou tak i ekonomické zájmy obou skupin. Zatím má v Česku certifikaci něco přes 53 tisíc hektarů lesů, v dalších šesti tisících hektarů se v tuto chvíli chce připojit. Lesy ČR obhospodařují 1,3 milionu hektarů.