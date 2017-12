Naftu za miliardu Němcům nedáme, je naše, rozhodl český stát. Čeká ho žaloba

PRAHA Byl to očekávaný scénář: český stát se odmítl vzdát své strategické nafty, kterou letos kompletně odvezl z německých skladů. Vydání paliva za miliardu korun po něm žádá insolvenční správce zkrachovalé firmy Viktoriagruppe, která pro Česko právě tuto naftu skladovala a obměňovala.

Na začátku prosince doputovala na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) předžalobní výzva. Tento úřad, který spravuje české zásoby pro krizové situace, měl podle ní do 27. prosince uznat vlastnické právo konkurzního správce Mirko Möllena.

A to navzdory tomu, že na všech 75 milionů litrů, dříve uložených v německém Kraillingu, má doklady o zaplacení. „Nic mu nedáme. Za každý litr té nafty jsme zaplatili, na každý máme fakturu. Nafta patří České republice,“ potvrdil pro Lidovky.cz šéf správců rezerv Pavel Švagr.

Insolvenční správce zkrachovalé Viktoriagruppe – s níž Česko spolupracovalo už od roku 2004 – ovšem vlastnické právo Česka zpochybňuje. Podle jeho dřívějších slov mohlo v německém skladu dojít ke smísení českého paliva s naftou, která patřila přímo firmě Viktoriagruppe. Pro toto tvrzení však zatím není důkaz.

Sám Mirko Möllen pravděpodobně očekával, že mu správa rezerv dobrovolně nevydá klíče od skladů státní firmy Čepro, kde se inkriminovaná nafta po odvozu z Německa nachází. Už dříve oznámil, že po uplynutí jím dané lhůty, podá na stát žalobu.

„Záležitost se pak vysvětlí před soudem. Samozřejmě je možné současné vést jednání a dosáhnout mimosoudní dohody. Až se vlastnická práva objasní, může dojít k prodeji nafty,“ uvedl Möllen.

Palivo, k němuž se po krachu firmy Viktoriagruppe nemohl český stát téměř dva roky dostat, přivezlo za rok celkem 60 vlaků. Správce Möllen totiž loni v zimě k odvozu zhruba 75 milionů litrů svolil. Ale zároveň si vymínil, že může vlastnictví paliva do roka a půl od podpisu dohody napadnout u soudu. Tuto hrozba začal naplňovat.

„Pokud insolvenční správce žalobu skutečně podá, bude muset u soudu prokázat, že mu ta nafta také patří. A bude muset vysvětlit, za co tedy Česká republika v roce 2010 zaplatila miliardu korun,“ doplnil předseda SSHR Švagr.

Poslední kapky z Německa

V úterý pak SSHR vypravil dvě autocisterny, které z nádrží „vysály“ ještě 45 kubíků zakalené nafty ze zbývajících 420, které podle formulářů v Kraillingu zbyly. Další auta tam chce poslat po Novém roce.

Otázkou je, kolik paliva se ještě podaří v zásobárnách vyčerpat. Zbytek pak SSHR po potvrzení od německých celníků formálně odepíše.

Skladování nafty - která měla českému státu v případě krizového scénáře stačit na dva dny provozu země – mělo být údajně v Německu levnější. Někdejší vedení SSHR kvůli tomu nabídku Viktoriagruppe přijalo.



V bavorském Kraillingu, jen kousek od Mnichova, skladovala tato společnost českou naftu od roku 2010. Ve smlouvě mimo jiné chybělo řešení případného návratu paliva do Česka. I proto ji mohl Möllen po krachu firmy zablokovat a zabránit jejímu vydání.

Když začala Viktoriagruppe na podzim 2014 zabředávat do potíží, stihla správa rezerv odvézt palivo z tří českých skladů, z Kraillingu to nebylo zvládnutelné. Firma se poslala do insolvence v prosinci téhož roku. Následně nádrže zapečetili němečtí celníci.