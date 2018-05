Najde Concorde svého nástupce? Nadzvukové cestování se může vrátit za několik let

PRAHA Od posledního komerčního letu Concordu uplyne letos už 15 let. Zatím však tento nadzvukový letoun nenašel svého nástupce. To se ovšem může v horizontu několika let změnit. Hned několik výrobců vyvíjí stroje, které by mohly pasažéry přepravovat z jednoho kontinentu na druhý rychleji než běžná letadla.

Cestování letadlem napříč kontinenty, které by trvalo v řádu několika hodin, je opět zase o něco reálnější. Do roku 2003 na nebi kraloval britsko-francouzský dopravní letoun Concorde, od této doby už ale žádná aerolinka nadzvukovou dopravu nenabízí. Za koncem Concordu stojí kromě nešťastné nehody, při které zahynulo 113 lidí, také strach z létání po atentátu na Světové obchodní centrum.

Nástupce Concordu vyvíjí několik firem

S hledáním nástupce Concordu začala už NASA, která vypsala v roce 2017 výběrové řízení na vybudování nadzvukového dopravního letounu za peníze americké vesmírné agentury. V letošním roce uzavřela NASA kontrakt se společností Lockheed Martin Aeronautics, ta za smlouvu, běžící od dubna 2018 až do konce roku 2021, obdrží přes 240 milionů dolarů. Výsledkem má být letadlo s názvem X-plane, které by mohlo dosahovat rychlosti až 1500 km/h. O nadzvukovou rychlost se zjednodušeně řečeno jedná, když přesáhne 1064 km/h. NASA by měla od společnosti Lockheed Martin Aeronautics letoun převzít na konci roku 2021, následně ho bude testovat.

„Nástupce“ Concordu má sice menší kapacitu, ale měl by být tišší.

Na vývoji „nového Concordu“ pracují i další výrobci, například Boeing a Boom Technology. Společnost Boom Technology, která obdržela od firmy Japan Airlines investici v hodnotě 10 milionů dolarů, pracuje na letounu Boom Supersonic. Jedno nadzvukové letadlo s 55 sedadly má stát 200 milionů dolarů a létat až dvojnásobně větší rychlostí než je rychlost zvuku. První stroje by měly vzlétnout v roce 2025. Trasu New York – Londýn by mohly letadla podle výrobce urazit za 3 hodiny a 15 minut, klasickému letadlu by to přitom trvalo 7 hodin.



Naděje do nazdvukového cestování vkládá i Richard Branson

„Velkou věcí bude, snad ještě během mého života, nadzvukové cestování, které znovu lidem umožní cestovat po celém světě přímým letem,“ řekl pro Bloomberg miliardář Richard Branson, který se mimo jiné věnuje vesmírné turistice. Společnost Virgin, kterou vlastní právě Branson, patří mezi strategické partnery a podepsala kontrakt na deset strojů Boom Supersonic.



Největším problémem při vývoji nadzvukového letadla je hlučnost při zrychlení na nadzvukovou rychlost. Kvůli velké hlučnosti mohly legendární letouny Concorde využívat svoji maximální rychlost pouze nad mořem. Při překonávání rychlosti zvuku totiž dochází k sonickému třesku, ten následně způsobuje velký hluk. Letouny od společnosti Lockheed Martin Aeronautics by ale měly být několikanásobně tišší. Podle NASA zvuk X-plane nepřekročí 75 decibelů, stroj by tak neměl být hlučnější než spláchnutí toalety.