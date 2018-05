Najezdíte ročně více než 500 kilometrů? Kolo s cenou pod deset tisíc se vám nevyplatí, radí odborníci

PRAHA Na jaře se kdekdo pouští do koupi jízdního kola. Cyklistika v Česku ostatně patří mezi nejrozšířenější sportovní aktivity. Podle letošního průzkumu agentur CzechTourism a Ipsos na cyklovýlety aspoň občas vyjíždí 72 procent dospělých Čechů, 85 procent z nich preferuje pohodovou cyklistiku.

Velký zájem je v posledních letech podle odborníků o kola 29palcová, nabízející pohodlí v terénu i na silnici. Ta postupně vytlačují u nás dříve nejrozšířenější horská a treková kola o průměru 26 palců.

„Není to úplná novinka, začalo se na nich jezdit už před více než osmi lety, ale teprve teď se dá říct, že je objevila i běžná populace,“ říká Ondřej Bereckei z cyklistické prodejny Cycology v Jablonci nad Nisou a Liberci. „Lidé jim nejdřív úplně nevěřili, ale dnes poznávají, že opravdu jedou lépe a jsou pohodlná.“ Podle něj je takové kolo dobrou volbou třeba pro někoho, kdo chce na kole absolvovat víkendové výlety i jezdit do práce. Poradí si s nerovnostmi terénu, zároveň dobře sedí na silnici.

Větší 29palcová kola ovšem nemusí vyhovovat lidem menšího vzrůstu, i když firmy se jim snaží přizpůsobit geometrii rámu. Případným kompromisem jsou kola o průměru 27,5 palce.

„Dalším trendem jsou široké pláště 2,6–2,8 s označením +. Ty dodávají větší stabilitu při malinko vyšším odporu oproti klasickým. Nejvíce se toho změnilo v pohonu, používají se velké rozsahy kazet s počtem rychlostí 10, 11 a 12. Vpředu se už málokdy používá přesmykač, nahradil ho jednopřevodník se speciálně tvarovanými zuby proti padání řetězu,“ připojuje Matúš Gavenda z pražské prodejny Endorphin Republic.



Pohodlí se prodraží

Ať už s příchodem jara zvažujete s ohledem na své nároky koupi kola jakéhokoliv, ceny se pohybují v rozmezí od několika tisíc korun až po několik statisíců.

„Ceny kol ovlivňují v zásadě dvě věci: rám a použité komponenty. Výrobci tomu uzpůsobují dělení modelů, a proto si můžete vybrat například lepší komponenty a horší rám a naopak. Je dobré si stanovit částku, kolem které byste se rádi pohybovali,“ radí Gavenda. Čistě jen cenou by se řídil nanejvýš u kol dětských, trekových nebo rekreačních.

Podle Bereckeie se najdou lidé, kteří si vysloveně přijdou pro kolo za deset tisíc korun, protože si někde přečetli, že se takové dá koupit. „Tehdy se hlavně řeší jeho barva, protože u takové cenové kategorie příliš velké rozdíly mezi výrobci nejsou,“ nastiňuje Bereckei s tím, že u bicyklu od zhruba 22 tisíc korun výš už lze počítat i se vzduchem odpruženou vidlicí.

Ne každý ovšem chce do své volnočasové aktivity investovat desetitisíce. Tím spíš se vyplatí si ohlídat, do jaké míry se platí za kvalitu a do jaké za značku. Pokud člověk najede ročně více než 500 kilometrů, kolo pod deset tisíc se mu nevyplatí.

Tomáš Mařík, který se v oboru pohybuje několik let, k levnějším bicyklům podotýká: „Mají horší kvalitu komponentů, tím pádem i nižší životnost a funkčnost. Často nejsou dobře seřízená a ani třeba pořádně seřídit nejdou. Mohou už po nákupu vyžadovat řadu servisních zásahů, což ve výsledku kolo prodraží. Mají horší ergonomii a samozřejmě také vyšší hmotnost. To vše se podepisuje na pohodlí a pocitech z jízdy,“ vysvětluje.

„Obecně bych řekl, že bezpečné dospělé kolo začíná na pěti tisících korun a funkční asi na deseti tisících,“ dodal Mařík.

To ostatně může být částečně i odpověď na otázku, zda se za nákupem jízdního kola vypravit do nákupního střediska. „V obchodních řetězcích jsou většinou kola nejnižších kategorií. Smysl má koupit tam například dětské, případně trekové kolo. Specializují se tam na sport celkově, a tak jsou kola jen nutnou součástí. Určitě se více vyplatí koupit kolo ve specializované prodejně, kde je na výběr mnoho modelů,“ říká Gavenda.

Oproti tomu nákup přes internet nemusí být přešlapem za předpokladu, že se v oboru orientujete. Leccos se dá vyčíst z geometrie rámů a údajů od výrobce. Ostatně solidní prodejce před odesláním bicykl zkontroluje a seřídí.

Na servis se čeká

S nákupem vhodného oblečení podle Karla Studničky ze specializované prodejny Ski a Bike Centrum Radotín lidé už většinou ve svém rozpočtu počítají. Komfortněji se člověk bude cítit ve funkčním dresu a kalhotách s vložkou.

Cyklistická helma sice není od 18 let povinná, ale zcela jistě je volbou bezpečnou. Mnohem důležitějším kritériem než cena pro rekreačního cyklistu je, aby dobře seděla na hlavě – netlačila, ale ani nebyla volná. „Nikdy nekupujte helmu – dospěláckou, natož dětskou –, která není vybavena příslušnými bezpečnostními certifikáty, byť by její cena byla sebelákavější. O certifikaci se přesvědčte zejména u neznačkových levných helem,“ upozorňuje Studnička. Až pak řešte systém odvětrávání a hmotnost – přece jen přilbu můžete mít na hlavě i několik hodin.



U cyklopočítače ovlivňuje cenu počet funkcí. Ti, kdo vyžadují měření tepové frekvence, přítomnost GPS s navigací a dotykovou obrazovku, si logicky připlatí oproti těm, kteří si vystačí s průměrnou rychlostí a zdolanými kilometry. Zato investice do cyklistických treter má smysl převážně u pravidelnějších jezdců. Díky pevnému ukotvení do pedálů je jen nesešlapáváte, ale také taháte silou nahoru, díky čemuž se zapojuje více svalů a šlapání je plynulejší.

Zjara odborníci doporučují investovat několik stokorun alespoň do základního servisu, který zahrnuje kontrolu brzdových destiček, řetězu, převodů a tlaku v duších. Momentálně je však třeba se připravit na delší čekací lhůty, i když některé servisy to stíhají do tří dnů, případně expres za příplatek.

Tamtéž by také měli dokázat poradit s nastavením výšky sedla. Teprve tomu, kdo tráví v sedle řadu hodin, potýká se s bolestmi zad či kolen nebo investoval do dražšího stroje, se vyplatí sofistikované nastavení posedu pod dohledem fyzioterapeuta. Pohybuje se kolem 2,5 tisíce korun, ale řada firem ho při koupi kola zvýhodňuje.