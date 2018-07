Nákladní kola jako budoucnost logistiky? Využívají je zametači i kurýři

PRAHA Centra evropských měst jsou přeplněná auty. Doprava v největších metropolích postupně vázne a na řadu přicházejí ekologičtější řešení. Jednou z možných variant, jak vyřešit přehlcená města, jsou například elektrická nákladní kola. Některé modely dokážou uvézt až 600 kilogramů. Využívat je mohou popeláři, zmrzlináři, ale i kurýrské služby.

Rostoucí zájem o nákladní bicykly neboli cargo kola dokládá letošní ročník veletrhu cyklistiky Eurobike v německém Friedrichshafenu, který proběhl od 8. do 10. července. „Zhruba pětina celého veletrhu byla věnovaná právě cargo kolům. Kdežto v minulých letech to byla spíše okrajová záležitost. Dokazuje to i fakt, že se elektromotory používají čím dál častěji,“ řekl pro Lidovky.cz mediální zástupce firmy Apache Bicycles Daniel Sýkora, který veletrh naštívil.

Stánek Apache Bicycles na veletrhu Eurobike v Německu.

Od zmrzliny až po barely

Na veletrhu v Německu bylo k vidění hned několik variant cargo bicyklů. Výrobci prezentovali kola pro zmrzlináře, kurýry i industriální modely, které uvezou barely vážící až 600 kilogramů.



Jako popelářský „vůz“ využívají elektrokola například v Chorvatsku. „Nákladní kola vyrábíme jenom na zakázku. Například do Chorvatska jsme v minulosti posílali elektrotříkolky Work Class, které využívají popeláři. Hlavním cílem byla ekologicky šetrná varianta dopravy,“ popsal Štěpán Pleskač, marketingový manažer české firmy Apache Bicycles.



České zákazníky, kteří by měli zájem o nákladní kola, zatím Apache Bicycles nemá. „Chceme se věnovat primárně vyvíjení a výrobě bicyklů, momentálně je to pro nás okrajová záležitost,“ dodal Pleskač. Cena této elektrotříkolky se pohybuje kolem 30 tisíc korun. Cena nákladních elektrokol se však u zahraničních výrobců může vyšplhat až přes 100 tisíc.



Tříkolka s elektronickým pohonem určená pro technické služby.

Po Praze jezdí na cargo kolech kurýři

Jako první začala v Česku přepravovat zásilky na cargo kole kurýrní služba Messenger. V roce 2014 společně s firmou STRV založila projekt Ordr, který se stará o rozvoz jídel po centru Prahy. I kvůli tomu si pořídili další nákladní kola. Letos společnost Messenger Ordr prodala společně s cargo bicykly. Momentálně tak má Messenger pouze dvě elektrokola, která uvezou až 180 kilogramů. Denně jeden kurýr rozveze přibližně 50 zásilek.



„Díky nákladním kolům můžeme doručit zásilku na řadu míst v centru rychleji než autem. Kurýři se dostanou i tam, kde auto nemůže. Navíc jsou kola ekologičtější variantou. Kurýři je rádi využívají i díky tomu, že se na ně vejde větší množství balíčku, a můžou si tak více vydělat,“ okomentovala mluvčí Messengeru Jana Šobotníková.



Společnost DHL má flotilu vlastních nákladních kol, pomoci kterých dopravují zásilky.

V zahraničí cargo kola k přepravě zásilek využívají například logistické firmy DHL a GLS. Firma DHL v loňském roce představila své první elektrokolo i u nás. Uzamykatelný prostor za řidičem, který má objem dva metry krychlové, uveze až 250 kilogramů. Další cargo kola má DHL v Nizozemí, kde díky výměně několika desítek dodávek za elektrokola podle tiskové zprávy ušetří ročně až několik milionů korun.



Omezení cyklistů v Praze je komplikací

Zda Česká republika a Praha zažije větší boom nákladních bicyklů záleží také na omezení cyklistů v centru Prahy. Omezení, které bude platit od 10 do 17 hodin, prosadilo vedení Prahy 1. Má se týkat zejména oblasti kolem spodní části Václavského náměstí, náměstí Republiky a Staroměstského náměstí. Porušení zákazu vjezdu bude vymahatelné až v momentě, kdy Technická správa komunikací umístí všechny značky. „Zvažujeme koupi dalších nákladních kol. Všechno se ale bude odvíjet od toho, jak bude vypadat omezení cyklistů v Praze,“ dodala Šobotníková z Messengeru.