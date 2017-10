Náměstí Republiky čeká uzavírka metra. U Palladia nepůjde vystoupit devět měsíců

PRAHA Pražany i turisty čeká před vánocemi vánocích další problém při cestě do centra města. Pražský dopravní podnik (DPP) od středy prvního listopadu na devět měsíců uzavře eskalátory vedoucí od vlaků k výstupu směrem na rušné náměstí Republiky, kde se například nacházejí nákupní domy Palladium a Kotva.

Ze stanice Náměstí Republiky bude otevřený jen výstup směrem na Masarykovo nádraží, které se nachází asi 250 metrů od náměstí. Bloudícím cestujícím by měly pomoci informační tabule a v prvních dnech uzavírky také informátoři v signálních vestách. Samotný podzemní vestibul nad eskalátory, v kterém se nachází několik obchodů a vstup do Palladia, by měl zůstat otevřený. Změny ve vedení linek tramvají či autobusů DPP neplánuje.



Uzavírka v místě s mnoha obchody u historického centra Prahy přichází na začátku vánoční sezóny. Se zavřením výstupu v tuto dobu prý výslovně nesouhlasil pražský náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). „Uzavírat Republiku před Vánoci je totální nesmysl, mělo to být od 2. ledna,“ napsal na svém facebooku.

Podle mluvčí DPP Anety Řehkové ale zahájení prací navazuje na smlouvu, kterou podnik podepsal v říjnu tohoto roku. V dlouhodobém plánu je prý rekonstrukce již od roku 2013. Od té doby probíhalo schvalování a projektování prací.

Obchodní dům Palladium, který na výstup z metra přímo navazuje, se uzavírky neobává. „S DPP jsme ohledně této záležitosti v kontaktu a spolupracujeme s nimi na posílení navigace od Masarykova nádraží,“ řekla marketingová manažerka obchodního domu Helena Watson. „Jako pozitivní vnímáme informaci DPP, že současně s výměnou eskalátorů bude provedena rekonstrukce a modernizace prostor vestibulu,“ dodala.

Zavření výstupu by mohlo zmást i turisty, jelikož náměstí Republiky je například startovním bodem pro ty, kteří míří Královskou cestou na Staroměstské náměstí, a nedaleko uzavřeného výstupu z metra se nachází také Obecní dům.



„Podobná uzavírka znamená nepříjemnou komplikaci nejen pro turisty. Pracovníci našich informačních center budou návštěvníky o uzavírce informovat a v případě potřeby nabídnout alternativní řešení,“ uvedla mluvčí agentury Prague City Tourism Barbora Hrubá s tím, že spoléhá na to, že DPP místo dobře označí informačními tabulemi.

Stanici podle DPP čeká kompletní výměna eskalátorů a další práce například na elektrické instalaci. Hotovo by podle odhadů mělo být v srpnu příštího roku. „Na Náměstí Republiky se bude realizovat spousta demoličních prací v rámci eskalátorového tunelu a budou se budovat nové železobetonové konstrukce pro nové eskalátory,“ popsala Řehková.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Náměstí Republiky není jedinou stanicí, která nyní prochází rekonstrukcí. Kvůli výměně pohyblivých schodů je již od září uzavřen i jeden z výstupů ze stanice Anděl. Provoz by se zde měl obnovit po devíti měsících v červnu 2018. Ve stanici také probíhá kompletní výměna původních eskalátorů včetně strojovny. Také zde musí cestující používat druhý výstup na Knížecí.

Server zdopravy.cz upozorňuje na to, že rekonstrukce celé stanice Jinonice trvala jen půl roku, jeden výstup ze stanice Anděl však trvá o čtvrt roku déle. Podle vyjádření DPP je za tím fakt, že eskalátory pro Anděl se začaly vyrábět až v průběhu samotné rekonstrukce. To je prý běžná praxe vzhledem k tomu, že stanice metra nenabízí dostatečný prostor pro skladování dílů nového schodiště.



Uzavřen je i jeden z výstupů ve stanici Palmovka, kde dochází k modernizaci eskalátorů a výstavba bezbariérového přístupu. Hotovo má být podle Řehkové 14. listopadu.

Omezení platí ještě ve stanici Můstek, kde je kvůli rekonstrukci uzavřena jedna strana nástupiště na lince A. Tato oprava by měla být dokončena na přelomu roku.