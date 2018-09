NASA uvažuje o zavedení reklamy. Dočkáme se kosmických lodí s logem McDonaldu či Coca-Coly?

WASHINGTON/PRAHA Šéf americké vládní agentury NASA Jim Bridenstine během posledního zasedání rady NASA nastolil zajímavé téma. Může vesmírná agentura získat zpět část svých nákladů prodejem reklamních práv na kosmických lodích? Dosud bylo tato otázka pro NASA tabu. Zda budou v budoucnu po oběžné dráze létat lodě polepené logy firem, zatím není jasné.

Jim Bridenstine, který je šéfem agentury NASA, dal pokyn k tomu, aby se vytvořila komise, která zváží možnosti rozšíření spolupráce s komerčními firmami. Astronauti by se tak mohli vžít do role sportovců a do vesmíru by letěli se záštitou soukromých společností. Místo dresu by však na sobě měly skafandr potištěný logy. Astronauti by se zároveň mohli objevit také v reklamách. Informoval o tom deník The Washington Post.

Dovolí to zákon? To zatím není jasné

Sám Bridenstine si není jistý, zda je podobná vidina reálná. „Je možné, aby NASA získala část svých nákladů zpátky díky prodeji reklamních práv? Říkám vám, že je o to momentálně zájem. Otázka zní: Je to možné? Nevím, ale chci někoho, kdo nám s tím poradí,“ řekl Jim Bridenstine, šéf agentury NASA. Právě proto chce vytvořit poradní skupinu.



Kromě prodeje reklamních ploch se Bridenstine vyslovil také pro to, aby se astronauti více zapojili do marketingových akcí. Ti dosud nesmí podle amerických zákonů vystupovat v žádné reklamě. „Rád bych viděl děti, které se chtějí stát astronautem nebo vědcem NASA místo toho, aby třeba toužili po tom být profesionálním sportovcem,“ uvedl Bridenstine. Dodal, že by jednoho dne rád našel na obalu cereálií fotku astronauta.



Ne všichni vizi podporují

Nápad věnovat se více marketingovým aktivitám našel i své odpůrce. Jedním z nich je bývalý astronaut NASA Scot Kelly, který strávil téměř rok ve vesmíru. V e-mailu pro The Washington Post uvedl: „Byl by to dramatický posun od pravidel, které státním úředníkům zakazují využívat funkci pro osobní prospěch.“



Logo NASA se dnes nijak neprodává. Je k dispozici pro všechny a zdarma. Přitom se logo vesmírné agentury používá denně. Můžeme ho vidět na oblečení či ve filmech. Například designér Heron Preston prodává jedno triko s logem NASA za 270 dolarů (zhruba 5 900 korun). Během loňského roku NASA spolupracovala na 143 dokumentárních projektech a na 25 hraných filmech.



Studie, kterou v loňském roce provedl Institut pro výzkum vědy a technologií, státem financované centrum, zjistila, že by mohl komerční provoz stanice přinést agentuře částku mezi 455 milionů dolarů a 1,2 milard dolarů ročně. Podle studie by mohl pronájem modulu vesmírné stanice vynášet více než 460 tisíc dolarů denně.