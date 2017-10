Nejsem český Elon Musk, říká vynálezce unikátních baterií. Má zájem o tuzemské lithium

Horní Suchá Trh energetických úložišť, tedy velkých baterií, které například vykrývají výkyvy v dodávkách větrných elektráren, teprve vzniká. Češi však chtějí být u toho, až se poptávka rozjede naplno. V pondělí byl proto poklepán základní kámen továrny Magna Energy Storage v Horní Suché u Havířova, která se zaměří právě na velkokapacitní lithiové baterie od českého vynálezce Jana Procházky, ze společnosti He3da (čteno „heda“).

„Poptávka je obří a myslím si, že tento deficit se bude ještě prohlubovat,“ říká Procházka o trhu s bateriemi v rozhovoru pro Lidovky.cz, který vznikl v místě, kde továrna vyroste. Po rozjetí výroby, které je plánováno na rok 2019, by továrna měla vyrábět baterie s kapacitou 1,2 GWh za rok. Autoři projektu ale už nyní plánují, že by se výrobní kapacita mohla postupně rozrůst až na 30 GWh.



Procházka dokázal díky nanotechnologiím vyvinout novou baterii, která má vyšší kapacitu než dnes běžné akumulátory a zároveň je levnější. Jeho výrobek by též měl být mnohem odolnější proti poškození či přehřátí. O Procházkovi se proto často mluví jako o tuzemském Elonu Muskovi, který usilovně pracuje na revoluci ve využívání lithiových baterií. Český vynálezce to ale slyší nerad.

Lidovky.cz: Často se o vaší firmě říká, že jste česká Tesla. V čem se lišíte?

Já si myslím, že mi to dělají novináři naschvál. Nejsme Tesla a nejsem Elon Musk. Lišíme se v tom, že on je geniální obchodník a já jsem technik. Přišel jsem na způsob, jak dělat baterii levněji a o něco bezpečnější. On je vizionář, který těm technickým nápadům dává celosvětový dopad. On rozhýbal elektromobilitu, což se nepodařilo politickým vládám, rozhýbal neskutečně moc věcí. To srovnání není správné.

Jan Procházka (56) Český vědec Jan Procházka v 80. letech vystudoval pražskou VŠCHT a později odešel do USA, kde se zabýval vývojem a praktickým využitím nanomateriálů. V rámci výzkumu přišel s nápadem na nový typ bateriového článku. S jeho vývojem poté začal v Česku v roce 2009, kdy i založil firmu He3da, kterou nyní řídí. Na svůj vynález získal postupně celou řadu patentů.

Lidovky.cz: Máte zájem o české lithium?

Domácí zdroj kritických surovin je pro nás strategický. Musíme sice začít výrobu s cizím lithiem, ale v roce 2022 můžeme plynule nabíhat na lithium těžené v Krušných horách. Náš komplex je schopen zpracovat veškerou místní těžbu.

Když to všichni podpoří, může to dopadnout tak, že česká firma bude těžit české lithium, koncentrát se bude zpracovávat v české chemičce a ta bude dodávat materiály, které půjdou do baterií. Potom budou baterie využity lokálně nebo vyvezeny do světa. Vyvezeme tedy pouze přidanou hodnotu.

Po skončení životnosti chceme navíc baterie vykupovat zpátky. Vyroste tu i recyklační továrna, jelikož recyklovat je pro nás výhodnější než nakupovat nové materiály.

Lidovky.cz: Za zmíněnou chemičkou byste stáli také vy?

Jsme v jednání s několika subjekty a uvidíme, každý má svoje představy. Když bude nejhůř a najdou se investoři, uděláme to sami, ale teď je ještě příležitost, že by to mohl dělat někdo jiný.

Lidovky.cz: Továrna na vaše baterie vzniká na základě licence. Jak to bude fungovat?

Jsem hrdý, že jsme dostali naši technologii z maličkého vzorečku do stadia technické platformy, kterou si licencuje firma Magna Energy Storage. Produkce a peníze z produkce patří investorům této společnosti (za firmou stojí akcionáři He3da a fond Battery Unite, pozn. red.). Od He3da dostávají technickou podporu a pokračující vývoj. Veškeré novinky půjdou také k nim. He3da slouží jako patentová banka, vývojové a prototypové centrum a budeme poskytovat maximální technické služby.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Baterie he3da Baterii he3da vynalezl český vědec Jan Procházka. Díky využití unikátní konstrukce a nanomateriálů má česká baterie vyšší kapacitu než běžné baterie na trhu. Zároveň je odolná vůči vyšším teplotám a při poškození tak nehoří ani neexploduje. Technologie je globálně patentově chráněna. První zkušební plně automatizovaná výroba byla zahájena na konci loňského roku v pražských Letňanech. Komerční výroba bude probíhat v závodě v Horní Suché, který by měl být dokončen v roce 2019.

Lidovky.cz: Máte další zájemce o licenci nebo budete pracovat jen na tomto projektu?

I kdyby zájemci byli, tak nechceme podřezávat tento první projekt. Naopak doufáme, že bude expandovat. Tady je vykolíkovaná hala, ale vedle bude stát další. Bude to nakonec o mnoho větší. Naším cílem není hledat okolo, naším cílem je podpořit tento subjekt, aby co nejdříve začal vyrábět a co nejdříve začal expandovat.

Lidovky.cz: Při představování projektu zaznělo, že z počáteční výrobní kapacity 1,2 GWh za rok se továrna může rozrůst až na 30 GWh. Cítíte tak silnou poptávku?

Poptávka je obří a myslím si, že tento deficit se bude ještě prohlubovat. Vůbec ještě nenaběhl trh s energetickými úložišti a to jsou právě baterie pro nás. Tento trh ještě neexistuje, vyvíjí se a domnívám se, že tam budeme nejlepší.

Energetika potřebujete bezpečnou a levnou baterii a tu my máme. Navíc plně recyklovatelnou. Náš hlavní směr je ukládání energie, vyrovnávání výkonu solárních elektráren a podobně.

Dále jako obří trh vidíme banky či nemocnice. Ty mají nyní jako záložní zdroj olověné akumulátory, které se musí za pár let všechny vyhodit a nahradit novými. Naše továrna může zásobovat i tento segment.

Lidovky.cz: Jak jsou na tom vaše baterie s výdrží?

Naše baterie v pohotovostním režimu například v nemocnicích vydrží určitě o mnoho déle než olověné. Jejich životnost je maximálně sedm let, u našich baterií není 20 let žádná míra.