Nebojte se investovat. Pro začátek stačí stokoruny měsíčně

Žijeme v hodně zvláštní době, kterou charakterizují nízké úrokové sazby. To samozřejmě nahrává těm z vás, kteří si chtějí koupit byt nebo auto. Zaplatíte totiž výrazně méně na úrocích. Co však máte dělat, když chcete, aby našetřené peníze i něco vydělaly?

Advertoriál

Ověřeným řešením je své úspory obezřetně investovat. Jedině tak je možné získat k původní částce ještě něco navíc a koupit si třeba nové auto mnohem rychleji. Komerční banka doporučuje začínajícím a méně zkušeným investorům podílové fondy, které nashromážděné peníze investují do firemních akcií, vládních či firemních dluhopisů, případně do dolarů, eur či jiných měn. Například investicí do akciového fondu získáte zprostředkovaně podíl až v několika desítkách firem. Investováním do fondů tak výrazně zvýšíte pravděpodobnost možného výnosu a na druhou stranu eliminujete případná související rizika.

Pravidelné investování: jak začít



Řada lidí uvažuje o tom, že by své volné finanční prostředky rádi investovali, často však neví, jak na to. Přitom je to v podstatě jednoduché. Můžete měsíčně pravidelně ukládat - investovat - i jen několik stovek korun.

Například prostřednictvím investiční společnosti Amundi Czech Republic lze do fondů pravidelně investovat částky již od 300 korun. Investování je tak dostupné prakticky všem příjmovým skupinám. Není tedy potřeba mít na počátku investování k dispozici již větší částku. Postupem času si pravidelným investováním vytvoříte finanční rezervu, kterou můžete následně použít na lepší bydlení, nové auto, studia pro děti nebo jako přilepšení k důchodu.

Peníze si můžete vybrat kdykoliv. Jednoduše zadáte příkaz např. v internetovém bankovnictví.

Typy fondů a jednotlivé investice

Pokud s investováním začínáte, doporučují zástupci Komerční banky pravidelné investování do některého z podílových fondů. Ty jsou jednou z forem tzv. kolektivního investování a nabízejí velmi efektivní rozložení potenciálního rizika nákupem celé řady dalších investičních nástrojů - akcií, dluhopisů, měn nebo termínovaných vkladů.

Nejméně rizikové jsou fondy peněžního trhu. Jejich hodnota kolísá v čase jen minimálně, ovšem moc nevyděláte. Doporučit lze proto raději akciové, dluhopisové či smíšené podílové fondy. Ty jsou sice rizikovější, jejich rizikovost ale spočívá především v kolísavosti hodnoty. Pokud ovšem klienti dodrží u podílového fondu doporučenou dobu, po kterou svoji investici v tomto fondu ponechají, riziko se výrazně zmenšuje a naopak narůstá potenciální zisk.

Typy investorů

Při investování je důležité poznat sám sebe a podle toho zvolit tu správnou investici, a to především z hlediska výnosu a rizika.

Než tedy začnete investovat, měli byste si zjistit, jaký investor jste. Zjistíte to například tak, že na jakékoli pobočce Komerční banky odpovíte na několik málo otázek a hned budete vědět, jak vnímáte riziko, jaké fondy pro vás připadají v úvahu a jakým se raději vyhnout. Je ale potřeba odpovídat pravdivě.

To je pouze první krok. V tom druhém je potřeba určit, na jak dlouho chcete investovat. Například pokud budete chtít investovat na 3 až 5 let a máte zdravý přístup k riziku, bude pro vás optimální volbou smíšený fond, ve kterém budou zhruba stejným dílem zahrnuty na jedné straně akcie, tedy výnosnější, ale rizikovější investice, na druhé straně to budou dluhopisy, tedy bezpečnější investice s menším potenciálem výnosu.

Nechte starosti profesionálům

Dynamický vývoj na finančních trzích klade stále vyšší nároky na znalosti, zkušenosti a čas při investování volných finančních prostředků. Řada investorů proto raději svěří péči o své investice do rukou zkušených profesionálů.

Investiční společnost Amundi Czech Republic, která má mnohaleté zkušenosti se správou klientských aktiv, nabízí pro tyto klienty produkt Amundi Investiční manažer, který řeší veškeré starosti s investicemi za klienta. Je vhodný pro ty z vás, kteří nemají čas, chuť nebo znalosti spravovat své finanční úspory.

Další užitečné informace o fondech prodávaných v Komerční bance naleznete na webových stránkách investiční společnosti Amundi Czech Republic www.amundi-cr.cz nebo se přímo přijďte poradit do Komerční banky.