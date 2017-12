Nechtěné a podceněné akcie jsou zajímavou investiční příležitostí

Co není výnosné dnes, může být výnosné zítra. Tuto strategii bezezbytku využívají některé fondy. Portfolio manažeři těchto fondů systematicky vyhledávají po celém světě „přehlížené, nechtěné a nemilované“ firmy, které jsou neodůvodněně mimo zájem hlavního investorského proudu a čekají, až přijde jejich čas, aby je s výrazným ziskem prodali. Tato strategie je dlouhodobě velice úspěšná.

Úspěšná strategie přehlížených firem

Málokdo má odvahu jít proti hlavnímu proudu, nenásledovat dav. Ale nejednou se potvrdilo, že zachování si vlastního úsudku a chladné hlavy je tou správnou cestou, jak vydělat.

Fondy, které sází na silně pragmatický a trpělivý investiční přístup s detailním zaměřením na analýzu jednotlivých podceňovaných nebo přehlížených firem, jsou proto pro investory z výkonnostního hlediska velmi zajímavé. Zásadně nenakupují to, co je trendy, ale jdou do hloubky, jdou po diskontních cenách, snaží se najít mezeru, slevu a někdy i chybu trhu. Právě takový okamžik je ten správný čas k nákupu. Potom již stačí počkat na správnou chvíli, která dříve nebo později určitě přijde. Akcie takové firmy se proto prodávají až v okamžiku, kdy i ostatní investoři procitnou a akcie odrážejí skutečnou hodnotu firmy.

Investiční příklad - japonská společnost Shimano

Přístup fondu k nákupu „nechtěných“ akcií lze demonstrovat na událostech spojených se zemětřesením a tsunami v Japonsku před šesti lety. V té době kurz řady akcií japonských společností výrazně klesnul. U všech však tento pokles nebyl na místě. Například akcie firmy Shimano Inc., která vyrábí převodovky a cyklistické příslušenství, klesly až o 12 %. Přitom Shimano Inc. je díky své specializaci převážně exportérem a na japonském trhu je tak závislá minimálně. Této příležitosti k nákupu využil například fond First Eagle Amundi International. Pokles společnosti Shimano Inc. byl velice brzy vymazán. Od března 2011 akcie posílily o více než 150 %.

Vsaďte na First Eagle

Příkladem fondů, které se zaměřují na podceněné akcie, jsou fondy First Eagle Amundi International Fund a First Eagle Amundi Income Builder Fund. Investování by ale nemělo být krátkodobou záležitostí. Doporučená doba investice do těchto fondů je minimálně pět let.

Oba fondy najdete v nabídce Komerční banky díky úzké spolupráci s investiční společností Amundi Czech Republic a mezinárodní skupinou Amundi, největším správcem majetku v Evropě.

Spolehněte se na profesionály

Investiční společnost Amundi nabízí svým klientům velmi zajímavý produkt - Amundi Investiční manažer, který je vhodný pro klienty, kteří nemají čas, chuť nebo znalosti spravovat své finanční úspory. Klient přenechává rozhodnutí o složení svého investičního portfolia odborníkům, kteří průběžně vyhodnocují situaci na finančních trzích. Každé čtvrtletí klient obdrží souhrnnou zprávu o vývoji hodnoty portfolia a o operacích v něm provedených. Součástí této zprávy je i komentář portfolio manažera, informace o složení aktiv a samozřejmě o dosaženém zhodnocení. Tento produkt dnes využívá již více než 12 000 investorů, čímž se zařadil mezi nejžádanější investiční produkty na českém trhu.

Více informací o fondech First Eagle získáte na jakékoli pobočce Komerční banky, bezplatné infolince 800 111 166 nebo na webových stránkách www.amundi-cr.cz.