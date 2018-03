‚Rok psa nezačal dobře‘. V českých firmách, kde investovali Číňané, je nervozita

PRAHA Šéf čínské firmy CEFC, která za podpory Hradu mohutně investovala v Česku, byl podle čínských zdrojů předveden k výslechu. Stalo se tak na základě pokynu samotného čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Tato informace, která se objevila na webových stránkách deníku South China Morning Post vyvolala v Praze rozruch. Podle informací LN je ve firmách, kde Číňané investovali, nervózní atmosféra.

Informace o zatčení šéfa CEFC způsobila v pražských finančních kruzích pozdvižení. Manažeři, podnikatelé či právníci spojení s působením čínských magnátů v České republice však nechtěli pro ně nepříjemnou zprávu příliš komentovat. „Teď opravdu nic nevíme. V Číně ty informace mažou,“ odpověděl jeden ze zdrojů LN v rámci skupiny CEFC, který nechtěl být jmenován. Dodal, že není ani jisté, zda Jie Ťien-ming byl obviněn či zatčen.

Jiný manažer blízký čínské skupině se rovněž nechtěl vyjadřovat – ani mimo záznam. Z důvodu, že o obecně o celé věci zoufale chybí podrobnější informace. Situaci pouze glosoval slovy, že kdyby se zatčení předsedy představenstva CEFC potvrdila, ve fotbalové lize by větší šanci umístit se na klíčovém druhém místě znamenající možnost bojovat o postup do Ligy mistrů měla Sparta než Slavia, kterou vlastní CEFC.

Z emocí oslovených bylo poznat, že policejní oplétačky nejvyššího muže CEFC jim dělají starosti. Nejen z hlediska obchodního, ale i politického, neboť dosud byl politicky celý příběh postavený na pohádce o čínských milionech, které zpestří tuzemský trh. Na asijských milionech ale nyní ulpěla čmouha. „Čínský rok psa teda nezačal dobře,“ dodal jeden z finančníků.

Mocná firma se zájmy v Česku

Šéf CEFC Jie Ťien-ming je v Česku důležitý byznysmen. Společnost, jejímž je předsedou představenstva, totiž mimo jiné investovala do J&T Finance Group. Tam CEFC původně držela desetiprocentní podíl, loni v březnu se obě strany dohodly, že získá polovinu.



Čínská společnost zaměstnává v České republice 4000 lidí, Česko si vybrala

jako sídlo svých evropských aktivit. Investice firmy na české půdě zatím dosáhly objemu 36 miliard korun, výše dokončovaných investice je 17 miliard. Zástupcem CEFC pro Evropu je Jaroslav Tvrdík, který v minulosti působil jako český ministr obrany či jako ředitel Českých aerolinií.

Jednou z největších akvizic Číňanů je vstup do skupiny finančí skupiny J&T, za poloviční podíl měla zaplatit 980 milionů eur (26,3 miliardy Kč). Letos v květnu změnu podílů schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Další čínské investice směřovaly do mimo jiné do Žďasu Žďár nad Sázavou, pivovarů Lobkowicz Group či do leteckého dopravce Travel Service.