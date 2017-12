Superboháči slaví veleúspěšný rok. 10 nejmajetnějších si polepšilo o rekordní částku

NEW YORK / PRAHA Jmění deseti nejbohatších lidí světa nabobtnalo o 204 miliard dolarů, téměř trojnásobně oproti loňsku. Billa Gatese vystřídal na postu jedničky zakladatel Amazonu Jeff Bezos.

Otázka, který pozemšťan se stane prvním dolarovým bilionářem, se až do letoška zdála být ryze teoretická. Jenže rok 2017 byl pohádkový. Alespoň pro majitele internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose. Z hlediska prvního bilionu je nejbohatší člověk sotva na začátku, vlastní „jen“ 99,7 miliardy dolarů, jenže pokud by jeho majetek nabýval letošním tempem, dosáhne bilionu už za šest let.

Podle indexu miliardářů společnosti Bloomberg od ledna zbohatl o polovinu, více než 34,3 miliardy dolarů. A zdaleka nebyl sám. Nůžky se rozevírají. Časopis Forbes spočetl, že jmění deseti nejbohatších lidí světa nabobtnalo od začátku roku rekordně – o 204 miliardy dolarů.



Polepšil si i nejbohatší Čech Petr Kellner, 12,9 miliardy dolarů, kolik činí jeho majetek, ho řadí na 99. místo světového žebříčku.

Světové ekonomice se v uplynulém roce dařilo. Například americký akciový trh vystoupal na rekordní hodnoty a jeho klíčový ukazatel – index Dow Jones – se blíží magické úrovni 25 tisíc bodů. Povyskočily také ceny ropy a v neposlední řadě zažíval boom čínský realitní trh. To vše se pozitivně projevilo i na kontech nejbohatších lidí planety – jejich majetek dosáhl historicky největšího zhodnocení.

Podle časopisu Forbes nabobtnalo jmění desítky nejmovitějších osob světa od začátku roku do poloviny prosince o 204 miliardy dolarů. Loni to bylo za stejnou dobu „jen“ o 74,7 miliardy.

Nový král

Nebohatli ale všichni stejně. Trůn krále miliardářů opustil Bill Gates a nejbohatším mužem planety se v říjnu stal Jeff Bezos, zakladatel internetového obchodu Amazon. „Otce“ společnosti Microsoft přitom předběhl na pár hodin už koncem července. Zlom pak nastal v závěru října, kdy Amazon oznámil nad veškerá očekávání příznivé výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí. V reakci na ně se Bezosův majetek během několika hodin rozrostl o sedm miliard dolarů a úspěšný byznysmen se pevně usadil na čele žebříčku.

Podle indexu miliardářů společnosti Bloomberg stouplo od začátku roku jmění šéfa obchodního gigantu o více než 34,3 miliardy, přičemž Gatesovo o „pouhých“ 8,61 miliardy dolarů.

Bezosův majetek rostl současně s tím, jak se dařilo akciím Amazonu. Když firma vstupovala v roce 1997 na burzu, prodával se jeden její cenný papír za 18 dolarů. Na začátku letošního roku už se ale akcie obchodovala za 795 dolarů a teď se cena pohybuje kolem 1170 dolarů a kus.

10 nejbohatších lidí světa

Nákupní šílenství na černý pátek, který letos připadl na 24. listopadu, dopomohlo muži, jenž před před 23 lety založil Amazon v garáži, k překročení stomiliardové hranice. To se naposledy v roce 1999 povedlo právě Gatesovi.

Pokud by čistě teoreticky akcie Amazonu rostly tak jako dosud, má Bezos nakročeno stát se za šest let prvním dolarovým bilionářem na světě. Pro srovnání, jeho majetek by se pak rovnal ročnímu výkonu ekonomiky, jako je Mexiko.

První bilionář do 25 let

Organizace Oxfam, která se zaměřuje na zkoumání chudoby a majetkové nerovnosti, přitom už počátkem letošního roku oznámila, že první bilionář se na planetě objeví v horizontu příštích pětadvacetilet. Zatím se v této souvislosti mluvilo hlavně o Gatesovi. Teď k tomu má ale lépe nakročeno holohlavý podnikatel, který před časem prohlásil, že jeho cílem je kolonizovat sluneční soustavu miliardami lidí.

Faktem ovšem je, že kdyby se Gates nevzdal ve prospěch charity přibližně 700 milionů akcií Microsoftu a nevydal by na dobročinné účely peníze a majetky v hodnotě zhruba 2,9 miliardy dolarů, byla by výše dnes výše jeho majetku skoro dvojnásobná.

V uplynulém roce se dařilo i nejbohatšímu Čechovi Petru Kellnerovi. Jeho majetek se podle žebříčku Bloombergu od začátku roku rozrostl o 1,5 miliardy na 12,9 miliardy dolarů (280 miliard korun). Mezi miliardářskou elitou mu tak patří 99. místo.