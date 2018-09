Nejbohatší muž světa Bezos dá přes 43 miliard na podporu rodin bez domova

NEW YORK Zakladatel a ředitel internetového prodejce Amazon.com Jeff Bezos zřídil fond Day One Fund na podporu rodin bez domova a vybudování zařízení pro předškolní vzdělávání. Fond by měl mít v počátku k dispozici dvě miliardy dolarů (43,7 miliardy Kč), oznámil Bezos ve čtvrtek na Twitteru.

Bezos je nejbohatším člověkem moderní historie. Kritici ho již dlouho vyzývají, aby své miliardy poskytl na dobročinnost, napsal zpravodajský server CNBC.



Část peněz z fondu má sloužit na pomoc rodinám bez domova. Druhá část bude použita na vytvoření sítě nových, neziskových předškolních zařízení v komunitách s nízkými příjmy, uvedl Bezos.

Agentura Bloomberg v červenci uvedla, že Bezos se stal nejbohatším člověkem v moderní historii, když hodnota jeho majetku překonala 150 miliard USD. Bezos je také zakladatelem raketové společnosti Blue Origin a majitelem The Washington Post.

Američtí miliardáři často věnují část svého majetku na charitu. V roce 2010 Warren Buffett a Bill Gates zahájili kampaň, jejímž cílem je získat další mimořádně bohaté, aby se k nim připojili a věnovali alespoň polovinu svého majetku na charitu. Od té doby se k nim přidalo více než 170 lidí, mezi nimi Mark Zuckerberg či David Rockefeller.