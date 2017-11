Kauza strojírna: 'nejdražší mercedes' pro městskou firmu. Brousit koleje bude za 128 milionů

PRAHA Sága pražské firmy, v níž se na korunu příliš nehledělo, má pokračování, které bude opět řešit policie. Hlavním „hrdinou“ zůstává bývalý ředitel Pražské strojírny Vladimír Říha, který bez vědomí zbytku vedení firmy objednal stroj na úpravu kolejí za více než sto milionů.

Už od jara procházejí účetnictví městské společnosti nejrůznější kontroloři, na něž z faktur vypadávají nákupy luxusní značkové módy pro manažery, nákladný vozový park nebo přepychové hostiny pro obchodní partnery. Třeba loňská večeře na berlínském veletrhu InnoTrans vyšla na více než 200 tisíc korun.

Na podzim odhalil hloubkový audit zřejmě nejdražší problém, který bude firmu na výrobu výhybek a kolejových křížení – dceru pražského dopravního podniku – tížit ještě hodně dlouho. Dnes už odvolaný šéf Vladimír Říha podepsal na vlastní pěst koupi brousicího stroje, který celkově vyjde na zhruba 128 milionů. Přitom sám mohl uzavírat obchody ani ne do pětinové výše.



Speciální vůz na broušení kolejnic, který si pořídila Pražská strojírna.

A co víc: nové vedení firmy si nechalo spočítat, že na budoucím provozu vozu Mercedes se speciální výbavou, který uhlazuje nerovnosti na tramvajových kolejích, bude strojírna v následujících deseti letech tratit přibližně 92 milionů. I proto se vedení dopravního podniku rozhodlo rozšířit trestní oznámení, které na Říhu podalo už v květnu.

Do tohoto spisu manažeři vetkli podezření, že nákup vozu mohl být předražený až o dvacet milionů. Na konto dodavatelské firmy TGS poslala strojírna už dvě splátky. Třetí a zároveň poslední odejde v listopadu.



„V současné chvíli nevidíme možnost smlouvu vypovědět. Pro Pražskou strojírnu je celý obchod bohužel výrazně ztrátový,“ uvedl pro Lidovky.cz člen představenstva strojírny Róbert Masarovič.

Manažera, na nějž tato kritika a podněty pro policii míří, se nepodařilo zastihnout. Číslo Vladimíra Říhy bylo nedostupné. V minulosti své odvolání označoval za účelové a výtky nástupců jako zástupné. Mimo jiné vysvětloval, že výrazné náklady na reprezentaci jsou ve světě byznysu běžné a firmě se v podobě zakázek mnohonásobně vrátily. Svým obchodním partnerům například na zápase hokejové NHL nakoupil repliky dresů za více než 70 tisíc korun.

„Abychom získali teritorium, museli jsme k tomu vynaložit nějaké prostředky. Za pohoštění, dárky – to je v rozvojovém světě úplně běžné, jinak se s vámi nikdo nebaví. Když v rozběhnutých jednáních nebude nové vedení Pražské strojírny pokračovat, tak tyto peníze vyletí komínem,“ vysvětloval.



Nedokončená mise Irák

Odkazoval tím mimo jiné na svá jednání s vysokými politiky v Iráku. Podle jeho slov tam mohla Pražská strojírna získat zakázky na výstavbu tramvajových tratí v Basře, Nadžafu a dalších. Firma měla podle něj projekt dopravních cest zaštiťovat, šlo údajně o zakázky za mnoho miliard korun. Říha hovořil o tom, že by se mohlo začít stavět už tento nebo příští rok.

Jeho nadřízení dopravního podniku však těmto vizím neuvěřili, podepsané smlouvy či jiné „papírové“ dohody chyběly.

Velmi křiklavé byly také náklady na vozový park firmy. Sám ředitel jezdil ve služebním SUV Volkswagen Touareg. Jeho cena začíná podle údajů na webu automobilky na částce necelých 1,4 milionu korun. Strojírna však měla model téměř za dvojnásobek.

Říha řídil Pražskou strojírnu deset let. Jde o nenápadnou a málo známou firmu sídlící na okraji metropole ve Vinoři, pracuje pro ni zhruba 150 lidí. V roce 2016 skončila podle účetní závěrky ve ztrátě 33 milionů. Exšéf Říha však v době svého odchodu tvrdil, že očekává hospodářský výsledek v mírném zisku.

Tržby za zakázky pak oproti předloňským 422 milionů klesly na 340 milionů. Jedním z nejjistějších a největších zákazníků je právě dopravní podnik, jemuž se strojírna stará mimo jiné právě o povrch kolejnic. Stroj odstraňuje nerovnosti – vznikající běžným provozem – které zvyšují vibrace a hluk, mají nepříznivý vliv na jízdu tramvají.

Stroj ještě nemá povolení

Nový brousicí stroj by měl do Prahy dorazit koncem roku. Nahradit by měl starší vůz, který si firma pronajímala od rakouského dodavatele.

Aby toho nebylo málo, stroj potřebuje ještě homologaci. „Měla by trvat v řádu měsíců, může však přesáhnout i rok a podílejí se na ní celkem tři úřady. S homologací podobného stroje nemá v Česku nikdo zkušenosti a nemáme žádné možnosti proces urychlit, říká Róbert Masarovič z vedení strojírny.

Mateřský dopravní podnik doufá, že se náklady na jeho pořízení či následný provoz podaří ještě aspoň o kousek snížit.

„Snažíme se najít řešení minimálně ve způsobu financování, které by celkovou cenu snížilo. Jednání stále probíhají. Takovéto plánování investic je pro nás jako akcionáře do budoucna zcela nepřípustné,“ dodal generální ředitel dopravního podniku Martin Gillar.