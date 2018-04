Nejdřív chtěl koupit tříleté dceři motorku, teď jeho firma vyváží elektromotorky do celého světa

PRAHA Mankovice jsou malá obec v Moravskoslezském kraji, žije v ní necelých šest set obyvatel. Přesto se s trochou nadsázky dá říct, že je světoznámá. Právě tady se totiž vyrábějí elektromotorky Kuberg, které se vyvážejí skutečně do celého světa.

Na strojích zakladatele firmy Michala Kubánka se jezdí v Austrálii, na Novém Zélandu, ve Spojených státech nebo i na Bermudských ostrovech. Celé to vlastně začalo náhodou.

Jak třiačtyřicetiletý Kubánek vypráví, původně elektromotorky vyrábět nechtěl, jen toužil koupit tříleté dceři malou motorku. Nějakou dobu hledal, na čem by mohla jezdit, ale žádnou vhodnou nenašel. Nakonec si tedy řekl, že stroj pro svou dceru nechá vyrobit v Česku.

„Začal jsem spolupracovat s designéry a skutečně se podařilo relativně rychle vyrobit první motorky,“ vzpomíná Kubánek. Od zadání do vzniku prototypu uběhly jen nějaké tři měsíce. Jak ale Kubánek jedním dechem dodává, trvalo další dva a půl roku, než motorky začal vyrábět.



Elektromotorky zaujaly i šejky

Od počátku se nesnažil aktivně oslovovat prodejce, spíše jezdil po výstavách a nechával svůj výrobek, aby se prodával sám. A ono se to dařilo. Třeba na výstavě v Dubaji před několika lety se na motorky od Kubergu přišel podívat místní šejk, který hned druhý den poslal svého sluhu, aby všechny vystavené stroje koupil.

Kubergu v některých částech světa pomáhá i skutečnost, že své stroje nevyrábí v Číně, ale v Česku. Proto Kubánek produkci neplánuje z Mankovic přesouvat. Naopak. „V odborných profesích tu máme většinou zaměstnané cizince. Pracuje u nás třeba Ital, Francouz, Angličan, Američan nebo Švéd.“

Původně Kubánek plánoval, že bude prodávat motorky v České republice, pak na Slovensku a teprve později začne s exportem do vzdálenějších zemí. Nakonec to ale bylo opačně.

První objednávky přišly ze zahraničí

„První motorku jsme prodali na Zéland, druhou do Austrálie. Z Česka přišla objednávka až po relativně dlouhé době,“ říká Kubánek. Byť se Kuberg stal i v tuzemsku poměrně známou značkou a prodává tu relativně hodně motorek, naprostá většina strojů z Mankovic směřuje za hranice.

„Na export jde asi 98 procent motorek. Hodně prodáváme do západní Evropy, dobrými trhy jsou Francie, Velká Británie, Belgie, Švédsko, Německo, ale zájem je i v USA, Austrálii nebo třeba v Jižní Africe,“ říká Kubánek.

Dnes už jeho firma zdaleka neprodává jen dětské motorky, ale i ty „dospělácké“, přičemž právě na ně se chce ve vývoji zaměřit. Kromě toho má ale i další velké plány. Chce třeba vyrábět nejmenší motorku na světě. Jezdit by na ní mohly už jedenapůlroční děti. „Je to vlastně odrážedlo. Když dítěti dojdou síly, nemusíte odrážedlo jako dosud tahat celou cestu domů v ruce, ale jednoduše k němu přicvaknete baterku a dítě si hezky pojede samo,“ vysvětluje Kubánek.

Ve hře je i elektromobil

V současnosti Kuberg rovněž homologuje svou největší elektromotorku, aby se na ní dalo jezdit v normálním silničním provozu. Časem by chtěl Kubánek kromě motorek postavit také elektroauto. „Neřeknu vám ale, kdy to bude. Závisí to i na tom, jak se nám bude dařit, vždyť vývoj každého takového projektu stojí spoustu milionů korun,“ říká Kubánek.

Zatím se jeho společnosti daří. Každým rokem prodej výrazně roste, loni vzrostl asi o čtyřicet procent. Právě loni vyrobil Kuberg 1400 motorek a všechny hned prodal. Není divu, že Kubánkovi každou chvíli klepou na dveře bohatí čeští i zahraniční investoři, kteří mají o jeho společnost zájem. Podnikatel prý zvažuje, že by finance na další investice sehnal na burze. Je tak možné, že se Kuberg časem objeví na trhu Start pražské burzy.