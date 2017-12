Nejlepší ekonomické knihy roku 2017? Ty o úpadku

PRAHA Každoročně před Vánocemi se ekonomové, analytici a novináři moří se sestavováním žebříčků nejlepších knih o ekonomice, byznysu a financích. Mezi celosvětově nejznámější z nich patří prestižní cena listu Financial Times (FT) a poradenské společnosti McKinsey, která se vyhlašuje už od roku 2005, a výběr týdeníku The Economist, který má ovšem širší záběr včetně politiky, kultury a vědy. V tuzemsku se už potřetí přidal i magazín Index Lidových novin.

Letošní knihou roku podle FT se stal příběh města v americkém Wisconsinu od Amy Goldsteinové, novinářky listu The Washington Post. Kniha pojmenovaná podle svého dějiště Janesville popisuje úpadek místní komunity poté, co v něm před devíti lety v době adventní skončila výroba v místní továrně koncernu GM. Za pět let, po které je reportérka sledovala, prošli obyvatelé těžkým obdobím, nezaměstnaností, a především poklesem mezd a životní úrovně.

Titul zapadá do aktuální americké debaty, nakolik měla ekonomická situace nižší střední třídy a proměna průmyslu vliv na probíhající politickou krizi – a to včetně volby Donalda Trumpa prezidentem. „Janesville je příběh o nové průmyslové epoše ao tom, jak se s ní lidé vyrovnávají,“ napsal k volbě Lionel Barber, šéfredaktor FT.

Na podobnou notu jako vítěz hraje i letos velmi diskutovaný The Great Leveler od Waltera Scheidela popisující historii ekonomické nerovnosti. Dalšími tituly v užší nominaci byla například kniha Briana Merchanta o tom, jak vznikl iPhone a jak změnil svět, nazvaná výmluvně The One Device. Nebo Reset, ve které Ellen Pao popisuje ne právě dobré zkušenosti ženy v prostředí Silicon Valley. Kauze s manipulací sazby Libor se pak věnuje David Enrich v knize The Spider Network a Andrew Lo zase kritizuje takzvanou hypotézu efektivních trhů v titulu Adaptice Markets.

The Economist do výběru zařadil třeba ještě The Retreat of Western Liberalism od slavného autora Edwarda Lucea, jenž popisuje – jak anglický titul napovídá – úpadek systému západní liberální demokracie v současném světě. Nebo Capitalism without Capital o rozvoji byznysu založeného na nehmotných statcích.