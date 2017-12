Nejlepší investicí v životě je vzdělání

Přemýšleli jste někdy nad tím, jaká investice přinese vašim dětem největší výnos? Tím nejcennějším, do čeho můžete investovat na začátku života svého potomka, co se mu nejvíce zhodnotí, ale co mu také nikdo nevezme, je vzdělání. O tom, jak uspořit dostatek finančních prostředků na kvalitní vzdělání, a tedy zajistit úspěšný start do života, jsme hovořili s Petrem Waloszkem, investičním specialistou Komerční banky.

Advertoriál

Máte děti?



Ano. Mám dvě dcery - dvojčata ve věku 7 let.

Předpokládám, že chcete, aby získaly kvalitní vzdělání.

Rozhodně. Myslím si, že kvalitní vzdělání, poznávání světa, cestování je to nejcennější, co svým dětem můžete dát. A to samozřejmě není zadarmo.

Jakým způsobem by tedy rodiče měli zajistit dětem dostatek finančních prostředků na vzdělávání?

Prakticky celou svoji profesní kariéru pracuji ve finančnictví, a proto vím, že je potřeba dodržet několik hlavních zásad, které vám pomohou během dospívání dětí nashromáždit velmi zajímavou částku.

Zaprvé, nesmíte spořit tak, že si své úspory „necháváte“ na běžném účtu. To prostě nefunguje. Tyto peníze vždy za něco „potřebného“ utratíte. Kromě toho dnes ke svým penězům na běžném účtu nezískáte nic navíc.

Zadruhé, optimální je odkládat si dlouhodobě a pravidelně i menší částky v řádu stokorun měsíčně. Samozřejmě čím více, tím lépe. Budete se možná za několik let divit, kolik peněz se vám podaří shromáždit.

Takto spořené peníze se však prakticky nijak nezhodnocují. Není to škoda?

Samozřejmě, proto doplním ještě třetí radu. Ta se týká toho, kam peníze posílat. Já jsem zvolil fondy, protože právě z dlouhodobého hlediska jsou podle mého názoru nejlepší volbou, a zatím se mi to potvrzuje. Na základě trvalého příkazu mi do zvolených fondů odchází předem stanovená částka a peníze si mohu prakticky kdykoli vybrat. Velkou výhodou fondů je také to, že při správně zvoleném fondu a příznivém vývoji trhu, můžete ke svým penězům počítat i s něčím navíc. Záleží jen na vás, jaký typ fondu si zvolíte. Vždy ale doporučuji předem se poradit s odborníkem.

Co je pro to potřeba udělat?

Stačí zajít na jakoukoli pobočku Komerční banky nebo bezplatně zavolat na číslo 800 111 166, kde vám poradí, jaký typ fondu zvolit, jak dlouho do něj odkládat a kolik můžete získat navíc. Více informací můžete také získat na webových stránkách www.investujtepravidelne.cz.

Rozhodně neotálejte, protože každý měsíc, kdy svým dětem spoříte na vzdělání a poznávání světa, se počítá.