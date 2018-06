‚My nejsme fast food, ale restaurace s rychlým servisem‘, říká šéf KFC

PRAHA Řetězec KFC letos dohání svou konkurenci nabídkou snídaní. Další obměny menu, které se například ve Velké Británii projevují zavedením vegetariánské varianty kuřecích stehýnek v kyblíku, prý české pobočky neplánují. Restaurace plukovníka Sanderse, jež v Česku a dalších 11 zemích provozuje franšízant AmRest, chystá expanzi a ještě letos v tuzemsku otevře deset nových poboček. Zároveň se brání označení fast food. „Odkazuje do 80. nebo 90. let, na červenou barvu a něco, od čeho jsme se výrazně posunuli,“ tvrdí Libor Hubík, prezident KFC pro Česko a Rakousko.

LN: Zavádíte do svého menu snídaně. Není již pozdě? Vaše konkurence McDonald´s je má několik let.

Snídaně jsme poprvé zavedli v roce 2005. Nabízeli jsme je asi rok a půl, ale pak jsme tuto kategorii dali stranou, protože jsme v ní neviděli potenciál. Vrátili jsme se s ní znovu před třemi lety. Dlouho jsme ji testovali, abychom našli ty správné chutě a ingredience. A nyní nabízíme toasty a další snídaňové produkty s tortillou, mimo dvou restaurací, ve všech pobočkách.

LN: Proč jste tedy snídaně zavedli právě teď?

Byl ten správný čas. Snídaně se nyní dají daleko lépe rozšířit do regionů. Poptávka už je výrazně jiná než před pár lety. Pokud si zajedete do menších měst, vidíte, že snídaně už se objevují i v klasických restauracích, takže návyky jsou na ně daleko větší. Právě snídaně a rozvoz jsou pro nás dvě klíčové iniciativy, které budeme v budoucnu rozvíjet.

LN: Rozvoz jste zavedli dva roky zpátky, co jste se za tu dobu naučili?

K rozvozu jsme přistoupili po testování jiných trzích. Spustili jsme jej trochu proti trhu, který byl tehdy zaveden hodně na agregátory. A my jsme přišli s vlastním rozvozem, přestože tento model je daleko náročnější na lidské zdroje a finance. Od začátku jsme také řešili požadavek oddělení poplatku za dopravu od ceny produktu. Na což jsme zareagovali poměrně svižně.

LN: To jsou ony pověstné dvě stovky? Kdy dovoz měl být zdarma, ale ceny jídel byly oproti restauracím vyšší asi o třicet procent?

Ne, ne. Dvě stě korun jsme nikdy neměli. My jsme jeli modelem, který je zvykem v zemích kolem nás, v Polsku, v Rakousku, kde je cena rozvozu promítnuta do zvýšené ceny produktů. Model jsme pak upravili kvůli zkušenostem z prvních dní, kdy jsme zjistili, že potřeba vidět cenu odděleně je silnější. Během dvou týdnů jsme model změnili. Nyní pokrýváme více než 50 procent trhu. Otvíráme nová města. Ale do budoucna plánujeme také spolupráci s Dáme jídlo.

LN: Proč jste se do rozvozu s Dáme jídlo nepustili už na začátku?

Chtěli jsme zaručit rychlou donášku a hlavně kvalitu produktu. Momentálně jsme schopni zaručit dovezení více než 90 procent objednávek do 30 minut. Věděli jsme, že jídlo dokážeme nejlépe vyrobit i dodat v takové kvalitě, jaká by měla být, jen my.

LN: Představujete si tedy, že v budoucnu si budou zákazníci dávat fast food spíše doma než v restauracích?

Možná bych upravil pojem fast food. My se cítíme být více jako quick service restaurant (restaurace s rychlým servisem). Protože fast food odkazuje do 80. nebo 90. let, na červenou barvu a něco, od čeho jsme se výrazně posunuli.

A nemyslím si, že by si lidé nechali čistě dovážet jídlo domů. Tak jako dnes je část lidí, která si raději pro objednávku zavolá a jiní si ji zadají online, tak pořád si myslím, bude určité procento lidí, kteří chtějí jít do restaurace nebo si jídlo užít i jinou další formou, která bude v budoucnu existovat. Vždy to bude otázka poměru.

Libor Hubík president KFC pro Česko a Rakousko



Vystudoval VŠE v Praze, obor IT/Management.



Od roku 1998 sbíral pracovní zkušenosti na různých pozicích a různých trzích společnosti AmRest, která v České republice provozuje síť restaurací KFC.



LN: Kolik poboček chcete ještě letos otevřít?

Bude to více než deset restaurací. Tedy nejvíc, kolik jsme kdy otevřeli. Minulý týdne jsme spustili Děčín a v nejbližší době budeme otvírat Havířov. Chystáme posílit Ostravu, severní Moravu, Prahu a další menší města.

LN: Jak se potýkáte s nedostatkem pracovní síly?

Letos máme nejnižší fluktuaci, jakou jsme kdy měli, přestože trh je náročnější než dřív. Myslím, že se ukazuje, kdo věnuje více času, energie a kreativity k přilákání lidí nebo zrychlení náborového procesu. My jsme začali na této oblasti pracovat asi před pěti lety.

Zkrátili jsme reakční čas na žadatele o práci v rámci několika hodin, včetně sobot a nedělí. Dokážeme lépe oslovit skupinu mladých, protože používáme kreativnější cesty náborů například přes youtubery nebo náborové aplikace. V dnešní době nemůže člověk čekat, že mu budou zaměstnanci chodit sami.

LN: McDonald´s oslovuje hodně náctileté a přidává jim. Plánujete také něco takového?

Loni jsme zavedli navýšení v řádu několika procent. Letos plánujeme benefity pro zaměstnance, abychom jim zpříjemnili práci nejen finančně.

LN: Je pravda, že KFC v zahraničí zavede vegetariánské kyblíky?

Trendy jdou na různých trzích různými směry a vegetariánství je jedna z možností, kam se ubírat. Osobně si myslím, že vegetariánský kyblík není otázka zítřejšího zavedení. Nicméně vím, že potřeba takového jídla se zvyšuje.

Pro nás to znamená, že už nyní nabízíme saláty, hranolky nebo bezmasé snídaně. Ale lidi nás milují především pro smažená pikantní kuřata, takže stále bude asi většina zákazníků, která si k nám přijde pro kuře.

LN: Není vegetariánský kyblík proti tomu, co KFC představuje?

Také to musím vstřebat. Toto spojení mi rovněž moc nefunguje, ale možná se v budoucnu najde cesta, jak s tím pracovat. Pro mě osobně by byl schůdnější smažený sýr v naší pikantní úpravě. To by mohlo být v Česku spojení vegetariánské varianty a lokální chuti.

LN: Plánujete nějaké snižování kalorií v menu?

To už si dnes mohou zákazníci nastavit sami, pokud si například namísto hranolek dají kaši. Nebo pokud si objednají grilovanou variantu masa připraveného v konvektomatu bez přidání jakýchkoli dalších tuků. Ovšem pokud bude tento trend v budoucnu posilovat, měli bychom na něj reagovat.

LN: Evropská komise minulý měsíc navrhla omezení či zákaz některých plastových obalů na jedno použití. Brčka, příbory, víčka na kelímky by mohly být omezeny už na jaře příštího roku. Připravujete se na to?

Recyklaci odpadu už řešíme více než deset let. Na všechny jednotky jsme zavedli, i když to nebyla naše povinnost, třídění odpadu. A to jak pro zákazníky, tak pro zázemí. Máme tedy kompletní odpadové hospodářství. Letos jsme také nahradili všechny plastové igelitky papírovými recyklovatelnými taškami. A pracujeme na dalších úkolech.

LN: Jakými materiály plastové nádobí nahradíte?

Dokážu si představit dřevo pro příbory, možná papírová brčka. Ale detailnější informace nemám.