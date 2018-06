Nejsme o tři miliardy dražší, říká o sporu s ministrem Ťokem šéf české pobočky Kapsch

Mezi ministrem dopravy Danem Ťokem a společností Kapsch se rozhořel ostrý spor. Firma tvrdí, že ji ministr poškozuje, ten zase mluví o obstrukcích ze strany rakouského podniku. „Vadí nám, že se z nás dělá nepřítel státu,“ říká šéf české pobočky Karel Feix.

LN: Vaše stížnost u antimonopolního úřadu shodila mýtný tendr. Premiér Andrej Babiš se ale v pondělí postavil za ministra dopravy Dana Ťoka, který soutěž připravil. Co na to říkáte?

Je to absurdní. Čekal jsem, že se ministerstvo poučí z chyb, které v tendru byly. Přijde nám, že ministra jen mrzí, že Kapsch ty chyby našel. Kdybychom je nenašli, mohl mýtné dokončit. Je v tom ego pana ministra.

LN: V roce 2016 byl ale ministr kritizován, že straní vám.

Ano, tehdy byl velmi pozitivní a naopak se vymezoval proti slovenskému SkyTollu (právě tato firma spolu s českým Czech Tollem ze skupiny PPF byla ministerstvem vyhlášena jako vítěz posledního, ale následně zrušeného tendru – pozn. red). Také s námi podepsal smlouvu o víkendu, aby to SkyToll, který si stěžoval každý den, nemohl napadnout.

LN: Vy teď ale také posíláte ministerstvu stížnosti, stejně jako to dělal SkyToll...

Panu ministrovi jsem připomínal, že když byl šéfem Skansky, sám podal 70 protestů u antimonopolního úřadu. Asi to v pozici šéfa firmy bral jako normální věc, ale u nás mu to vadí.

LN: Nyní jste ale v horší pozici. Soutěž ukázala, že CzechToll umí vybírat mýto levněji než vy, a stát tedy může výrazně ušetřit.

Ono se ale soutěžilo něco jiného, než musíme dělat my dnes. Zadání bylo podstatně jednodušší. Stát chce méně prodejních míst, nejsou tam bonusy za úspěšnost výběru, poplatky za platební transakce řeší stát. Dnes si za výběr účtujeme 1,5 miliardy ročně, když odečteme jen ty věci, které už stát nechce, jsme na 890 milionech. Cena v konkurenci v tendru by mohla být ještě jiná.

LN: CzechToll chce 10,8 miliardy korun za deset let. Není rozdíl v tom, že je v tom dalších 900 kilometrů silnic první třídy?

To zpoplatnění je ekonomický nesmysl, není ani jasné, zda k němu nakonec dojde. I sám ministr Ťok se staví proti tomu. Proti jsou kraje, obce i podnikatelé.

LN: Proč podle vás stát vyhlásil tendr za 29 miliard, když by se na stávající síti s novými podmínkami dostal u vás bez soutěže na 8,9 miliardy?

Myslím, že to byla dobrá taktika. Stát vyhlásil tendr za 29 miliard, aby vzbudil zdání obří zakázky. Když vám pak přijdou nabídky na nižší ceny, můžete oslavit první úspěch a říkat: podívejte se, skoro nikdo se nám nepřihlásil, ale výrazně jsme ušetřili. V Česku se do tendru přihlásily jen čtyři firmy. Vedle v Polsku jich bylo 13, v Bulharsku osm.

LN: Proč tak málo?

Protože ten tendr je jednoznačně na satelitní mýto.

LN: Stát ale upravoval zadání tak, aby měla stávající technologie mýtných bran stejnou šanci jako satelitní výběr.

Je hloupost říkat, že je to technologicky neutrální tendr. Všechny čtyři nabídky byly na satelitní mýto. Mýtné brány není možné na 900 kilometrech silnic tak rychle postavit. Je i spousta dalších indicií.

LN: Jaké?

Stát navíc chce, aby palubní jednotky měly GPS modul, to je s mýtnými branami nesmysl. Vždyť se z mikrovlnných firem nikdo nepřihlásil. Ani Italové se spoustou referencí. V soutěži je navíc požadavek, aby stará a nová technologie běžely půl roku souběžně. Není jasné, kdo by to platil ani jestli bychom měli vedle té své stávající postavit ještě druhou, abychom zadání splnili. Stát měl říct, že chce satelitní výběr, na to má samozřejmě právo.

LN: Každopádně jste nabídli cenu téměř o tři miliardy korun vyšší než CzechToll a vycházíte jako výrazně dražší varianta.

Ale ono šlo o jednací řízení. T am se očekává, že se o nabídkách bude dál jednat. Jenže ministerstvo jen vzalo ceny a rozhodlo, že dražší nabídky ani nebude zkoumat, proč jsou dražší, a rovnou vyhlásilo vítěze.

Pokud už si z nějakého důvodu mysleli, že my už cenu snížit nemůžeme, abychom byli levnější, proč si alespoň nesedli s vítězem a nezkusili dostat aspoň procento dvě slevu? Zadávací dokumentace byla obecná a počítalo se s tím, že se bude o nabídnutých řešeních jednat.

LN: Myslíte, že se nabídky liší?

Pochybuji, že bychom byli za stejnou věc o tři miliardy dražší. Vadí nám, že k dalšímu jednání nedošlo. Čekali jsme, že si k tomu ještě sedneme.

LN: Tendr antimonopolní úřad zrušil kvůli flash diskům, na kterých měli různí zájemci odlišné dokumenty. Byl to podle vás opravdu takový problém?

Byl. Státu jsme k mýtnému předali veškerou dokumentaci. Chtěli jsme, aby kompletní dokumentaci dávali jen kvalifikovaným uchazečům. Oni to ale dávali všem, kteří přišli.

Naše know how se tu rozdalo. Byl tam detailní popis našeho systému včetně kompletní smlouvy s ČSOB, která si na to také stěžuje. Šlo i o dohody s operátory a kontakty na jednotlivé celníky. Ministerstvo se sice tvářilo, že žádnou chybu nedělá, ale postupně začali v dokumentech začerňovat některé údaje a některé stránky už dalším zájemcům nedávali. Nakonec změnili 30 tisíc stran. Kdo přišel později, dostal jiné soubory.

LN: Co navrhujete s mýtem dál?

Ať od nás systém odkoupí a provozují si to sami. Mohli by postupně jen přesoutěžit jednotlivé dodávky. Například bankovní služby nebo operátory. Soutěžit ale mohou i provozovatele svého mýtného systému. Brány patří státu. Není to systém Kapsche, je to Ťokův systém.

LN: Pokud stát vyhlásí totožný tendr, ale jen si pohlídá, aby všem dával stejné informace, podáte nabídku?

Nevzdali bychom to.