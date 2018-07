Máme šanci být Teslou mezi elektrickými skútry, říká britský šéf Čezety Neil Smith

PROSTĚJOV/PRAHA Na odkaz Jaroslava Františka Kocha, který vyrobil první motorku ČZ 501, se snaží navázat Brit Neil Smith. Díky němu dostala motorka, které se přezdívalo „prase“ druhou šanci na život. Tentokrát má však nový model 506 elektrický pohon.

Po více než 50 letech se vrací legendární motorka Čezeta. Na český trh po třech letech vývoje přichází tentokrát model s elektrickým pohonem. Model 506 navrhl a vyvinul Neil Smith, který do České republiky přijel v roce 1998. Na začátku Smith skládal Čezety ze starých dílů, později jeho vášeň přerostla až v byznys. Nyní má Brit žijící v Praze se značkou Čezeta velké plány, nebojí se ani přirovnání s Teslou.

Lidovky.cz: Jak vás napadlo pustit se do znovuzrození Čezety a začít vyrábět motorky zrovna v Česku?

Jawa byla ve Velké Británii celkem známá, Čezetu jsem ale předtím neznal. Když jsem jako mladý přišel do České republiky, tak mě překvapilo, že jsem tady našel další značky jako Manet, Tatra a samozřejmě Čezeta. Ta byla pro mě nejzajímavější, je jako vodní skútr na kolečkách. Několik let jsem motorku Čezeta neviděl, když jsem ji ale po dlouhé době spatřil, měla skvělý design a podle mě i potenciál stát se kvalitním elektrickým skútrem.

Nejprve jsem složil v Česku několik upravených skútrů ze starých dílů Čezety a lidé si je zamilovali, protože jízda na nich byla vážně zábavná. Jely rychle, ale byly jednoduché na ovládání. Později moje skládání starých modelů vyústilo až v podnikání.



V Česku se pravidelně konají srazy motorkářů, kteří jezdí na Čezetě.

Lidovky.cz: Co pro vás bylo na začátku nejobtížnější?

Mým nejtěžším rozhodnutím podle mě bylo to, zda začnu motorky vyrábět v České republice, nebo v Číně. Rozhodl jsem se, že to nakonec bude tady. Věřím, že jsou lidé ochotni připlatit si, pokud se motorka vyrábí v Česku, což představuje vysoce kvalitní inženýrství.

Lidovky.cz: Navazuje nový model na starou tradici jinak než vzhledem?

Ne, fakt ne. Je mnohem rychlejší, museli jsme téměř celou motorku upravit. Má větší kola, lepší brzdy a novou karoserii. Museli jsme přistoupit ke změnám také kvůli homologaci Evropské unie. Vyrobili jsme nová sedadla, ciferník a ovládací prvky řídítek, které dodávají motocyklu opravdu krásnou řemeslnou podobu. Nejspíš můžeme říct, že nám dá největší práci udržet identitu i přes inovace a vysokou kvalitu.

Neil Smith Vystudoval Univerzitu v Yorku.

V roce 1998 se přestěhoval do Prahy, kde se začal zajímat motorky značky Čezeta. Nejdříve skládal „prasata“ ze starých součástek.

O rok později si Brit pořídil práva na značku „Čezeta“. Motorky vyráběné v minulosti se jmenovaly ČZ.

V roce 2013 založil firmu Čezeta Motors, následně pracoval na výzkumu a vývoji modelu 506 s elektrickým pohonem.

Nyní vyrábí první elektronické skútry v České republice.

Lidovky.cz: Proč jste při výrobě nového stroje použili zrovna elektrický pohon? Tím motorka ztratí trochu svého kouzla, nemyslíte?

Musíme dohnat padesátiletou pauzu ve výrobě Čezety, děláme to právě tím, že přinášíme na trh elektrické skútry ještě před Vespou, Hondou a dalšími značkami. Máme šanci být Tesla mezi elektrickými skútry, protože jsme jedním z mála kvalitních evropských výrobců. Nyní je ideální čas pro vstup na trh.

Lidovky.cz: Jakou máte zpětnou odezvu na to, že je Čezeta zpět?

V České republice je zhruba 99 % podpora. Myslím si, že je to kvůli tomu, že vyrábíme zrovna tady a nedovážíme nějakou kraksnu z Číny. Zbylé jedno procento jsou benzínoví nadšenci. Já pro ně mám pochopení, omlouvám se ale odteď musí mít motorka elektrický pohon. Po celém světě je mnoho fandů Čezety, kteří mi píšou. Hodně jich je zejména v Německu, také v Austrálii a na Novém Zélandu, kde mají vlastní Čezetu nazvanou Nzeta.

Lidovky.cz: Podle čeho jste vybíral místo, kde se budou motorky vyrábět? A jak jste hledal zaměstnance?

Byla to výzva, najít místo v České republice, kde by byli k dispozici zaměstnanci a úzká síť dodavatelů. Našel jsem kompromis v Prostějově v bývalé továrně Wikov. Ve třicátých letech zde vyráběli luxusní vozy, které byly přezdívané jako „Rolls-Royce z Československa“. Majitel továrny je opravdu na tuto historii pyšný a byl nám nápomocen u rozjetí výroby. Měli jsme štěstí, že pro nás chtělo pracovat hodně lidí. Naši čeští dodavatelé ale mají s nedostatkem zaměstnanců opravdu problém. Jsem smutný, když slyším vládu říkat, že nechtějí imigranty, protože máme hodně objednávek, ale pokud nebudeme mít dostatek lidí, tak nenaplníme náš potenciál.

Skútr musel podstoupit řadu změn, jednou z nich jsou nové ciferníky a řídítka.

Lidovky.cz: Kde všude v zahraničí už máte nasmlouvané objednávky?

Věřím, že má Čezeta potenciál na to, aby byla světoznámou značkou. Dostávám e-maily možná z padesáti různých zemí, od Argentiny až po Japonsko. Bohužel neexistuje celosvětová norma pro testování a standardy, proto se nyní soustředíme na export do západní Evropy, protože máme homologaci EU. Ale v několika následujících letech plánuji s Čezetou expandovat do Ameriky, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland. Jsou tam další tisíce potencionálních klientů a pro mě jako Brita je snažší dělat byznys v těchto anglicky mluvících zemích.

Lidovky.cz: Kolik motorek nyní vyrábíte? A kdy jste spustili výrobu?

Posledních šest měsíců probíhal testovací režim, kdy jsme vyráběli 3 až 5 skútrů měsíčně pro naše první zákazníky, kteří mají za úkol najít případné problémy. Máme za sebou 50 000 otestovaných kilometrů a jsem si jistý, že je všechno v pořádku a můžeme během měsíce začít se sériovou výrobou. Pořád ale budeme v tomto roce vyrábět pouze limitovaný počet kusů, zhruba 10 až 12 motorek za měsíc, protože chceme, aby byly první modely vzácnou sběratelskou záležitostí. Náš dlouhodobější cíl do roku 2022 je 2000 motorek ročně. To je zhruba stejná produkce jako u Rolls-Royce, takže můžeme být jistí, že Čezeta bude vzácná.

Lidovky.cz: Plánujete vyrábět i nějaké další modely?

Určitě. Model 506 vidím pouze jako speciální projekt k oznámení startu Čezety. Můžeme vyrobit několik tisíců těchto motorek během následujících tří let. Další plán je vyrobit model 507, který bude modernizovanou verzí, ale pořád zachová dědictví v podobě originálního designu, stejně jako to dělá Mini.

Nová Čezeta vzhledem připomíná staré modely, které se vyráběly v šedesátých letech.

Lidovky.cz: Jak řešíte financování? Jste nakloněni pro vstup dalších investorů?

Hledání investicí je momentálně těžké. Jsme startup soupeřící se společnostmi jako například BMW, které utratí více za jeden den, než my utratíme za rok. Ale pořád jim můžeme konkurovat, když budeme mít chytřejší strategii pro využití našich financí. Náš byznys je financován soukromě, neobdrželi jsme žádnou pomoc od státu nebo bank. Na začátku nám pomohl projekt Crowdberry, který zorganizoval crowdfundingovou kampaň. Pomoci ní vybrali 15 milionů korun během 10 dnů. S touto investicí můžeme být profitabilní během několika měsíců, potom může náš byznys uspět.