Největší banka světa, čínská ICBC, je na černé listině USA. Zeman ji táhne do nákupu Vítkovic

WASHINGTON/PRAHA Americká sněmovní komise sepsala seznam 12 čínských bank, na které by kvůli jejich vazbám na KLDR měly Spojené státy uvalit sankce. Mezi nimi je i největší banka světa Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Právě s tou má ale velké plány prezident Miloš Zeman, podle svých slov nyní dolaďuje kapitálový vstup ICBC do holdingu Vítkovice.

Předseda americké sněmovní komise pro zahraniční záležitosti Ed Royce zaslal prezidentu Donaldu Trumpovi seznam dvanácti čínských bank, které mají vazby na Severní Koreu a svým obchodováním si „říkají o sankce.“

„Stále jsme se neodhodlali uvalit sankce na tyto hlavní instituce. Nastal čas vyvinout maximální tah,“ uvedl pro deník World Tribune kalifornský republikán a předseda komise Royce.

Seznam bank údajně zahrnuje China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China (ABC), China Merchant Bank (CMB), China Minsheng Banking Corporation, Guangdong Development Bank (GDB), Hua Xia Bank, Shanghai Pudong Development Bank (SPDP), Bank of Communications Co. of China (BoCom), Bank of Dalian, Bank of Dandong, and Bank of Jinzhou.

V čele seznamu ale podle anonymního zdroje, který je se soupisem seznámen, figuruje největší banka světa Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). A právě ICBC plánuje „kapitálový vstup“ do moravskoslezského holdingu Vítkovice Machinery Group.

A prezident Miloš Zeman se v předposledním pořadu Týden s prezidentem postavil do pozice jednoho z hlavních aktérů, který umožnil vstup čínské banky do podniku. „Když už mě někdo označuje za čínského agenta, tak ať alespoň tento čínský agent tomuto kraji prospěje,“ uvedl prezident.

Zeman nejprve tajil, kdo je investorem, kterého na trh přivedl, a odpověděl pouze, že jde o obchodní tajemství.

„Ale upřímně řečeno, vám to mohu prozradit, jedná se o největší banku na světě,“ pochlubil se prezident vzápětí, čímž vlastně odkryl fakt, že se jedná o Industrial and Commercial Bank of China. „Nebudu prozrazovat výši tohoto vstupu, protože je to obchodní tajemství, ale vím, že je to padesát procent“ uvedl dále Zeman v pravidelném pořadu.

Prezident uvedl, že detaily dohody předminulý týden „dolaďoval“ společně s majitelem vítkovického holdingu Janem Světlíkem a podnikatelem Martinem Ulčákem.



Ulčák se stal po sametové revoluci předsedou ústředního výboru Svazu socialistické mládeže, v roce 1992 tehdejší Svaz mladých opustil a začal podnikat. Letos jeho společnost E-Invest koupila vlastní dceřiný podnik vítkovického holdingu Hutní montáže.

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka je zásadní, že čínská banka ICBC dostala od ČNB licenci na zřízení pobočky v České republice. „K tomuto faktu není třeba nic dodávat,“ napsal serveru Lidovky.cz Ovčáček.

ICBC získala licenci v květnu letošního roku. Předání licence se odehrálo na česko-čínském fóru o finanční a obchodní spolupráci, kterého se zúčastnil prezident Miloš Zeman. Do rukou ICBC tehdy licenci předával nezvykle přímo guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Pokud Čína nebude dodržovat sankce schválené na zasedání Rady bezpečnosti OSN dne 11. září, jsou „Spojené státy připravené zabránit jí ve vstupu na americký a mezinárodní trh obchodující s dolarem,“ uvedl minulý týden ministr financí USA Steven Mnuchin.



Administrativa George W. Bushe měla v roce 2005 úspěch, když na černou listinu sankcí připsala čínskou banku Delta Asia, která pro severokorejský režim prala peníze. Ostatní finanční instituce poté omezily své vztahy s KLDR ze strachu z podobných sankcí a donutily tak Severní Koreu k vyjednávání.