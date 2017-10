Největším znečišťovatelem roku 2016 je chemička Spolana. Škodlivin ubylo

PRAHA Životní prostředí v roce 2016 nejvíce znečišťovaly neratovická chemička Spolana a severočeské tepelné elektrárny. Spolana vypouští nejvíce rakovinotvorných látek již třetí rok po sobě, a to přesto, že jejich emise výrazně snížila. Naopak největší zhoršení meziročně nastalo u přibyslavské společnosti ACO Industries.

Vyplývá to z žebříčku, který ve středu zveřejnila ekologická organizace Arnika a který čerpá data z Integrovaného registru znečišťování. „Spolana je jedinou společností v Česku, která v daném rozsahu používá trichloretylen při výrobě kaprolaktamu a také je jeho jediným výrobcem, takže je přirozené, že se s ohledem na použitou metodiku v žebříčku objevujeme opakovaně,“ uvedl Pavel Kaidl, mluvčí Unipetrolu, kterému Spolana patří.

Za uplynulý rok se společnosti podle mluvčího podařilo hodnoty emitovaných látek meziročně snížit o více než deset procent.

Do registru, který vede ministerstvo životního prostředí, zadalo loni data 1295 provozů. Podle této databáze se snížilo množství těch vypouštěných látek, které patří mezi rakovinotvorné, mutagenní a endokrinní, tedy poškozující hormonální soustavu člověka. Naopak vzrostly emise skleníkových plynů, rtuti a látek, které poškozují ozonovou vrstvu.

Jindřich Petrlík z programu toxických látek v Arnice ale upozornil, že povinnost hlásit emise se mezi roky 2015 a 2016 změnila, hlásí je nyní o 500 provozů méně. Podle něj může být proto příznivý trend u některých látek jen zdánlivý.

Spolana se lepší

„Nejhůř vychází chemička Spolana, nicméně je třeba říct, že oproti loňsku se výrazně zlepšila,“ řekl Petrlík. Dodal, že Spolana meziročně snížila emise rakovinotvorných látek o devět tun. V roce 2016 vypustila 38 tun, předtím to bylo zhruba 47 tun.

Mnohem horší je podle Petrlíka vývoj v ACO Industries v Přibyslavi, což je společnost na výrobu polymerbetonu. Tento provoz na Vysočině může za to, že Vysočina se dostala do čtveřice krajů, které mají nejvíc velkých znečišťovatelů. Jsou to ještě Moravskoslezský, Ústecký a Středočeský kraj.

ACO Industries vypustila v roce 2016 přes 23,6 tuny styrenu, což je o 19 tun více než v předchozím roce. Lidé z Arniky ji proto označili za „skokana roku“ v negativním smyslu. Styren je rakovinotvorný a také ovlivňuje hormonální systém. Navíc velmi silně zapáchá, což lidem žijícím v blízkosti provozu komplikuje život.

Dukovany vypustili nejvíce ozonu

To se týká i firem v jiných krajích, například Zlínském. „Máme opakovaně stížnosti a bohužel tato věc není řešená,“ uvedl Milan Havel z Arniky. Možností by podle něj bylo vykázat tyto provozy mimo obydlená území, nebo jim přikázat používání technologií na redukci styrenu.

Za poslední dva roky vzrostl objem vypouštěných skleníkových plynů. Mohou za to zejména hnědouhelné elektrárny v Počeradech a Prunéřově, z nichž každá vyprodukovala 700 000 tun oxidu uhličitého, tedy jednoho ze tří sledovaných skleníkových plynů. Ve vypouštění látek poškozujících ozon se na první příčce objevila s velkým náskokem Jaderná elektrárna Dukovany s 2287 kilogramy, druhá Spolana vypustila deset kilogramů těchto látek.



Žebříček vyhlašuje Arnika už 13. rokem, čerpá z Integrovaného registru znečišťování, který je pro určitý rok kompletní vždy k 30. září následujícího roku. Cílem žebříčku je motivovat firmy produkující škodlivé látky ke změně. Výsledky analýz Arniky lze najít na webu znecistovatele.cz.