Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost ve sporu kolem D1

OLOMOUC Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost organizace Děti Země napadající udělení výjimky ministerstvem životního prostředí na stavbu dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Potvrdila mluvčí NSS Sylva Dostálová. Ve sporu šlo o výjimku ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů, které se v místě plánované stavby dálnice vyskytují. NSS se ztotožnil se závěry krajského soudu, který žalobu aktivistů zamítl na konci února.

Rozhodnutí soudu přivítali zástupci Přerova, pro které je dostavba dálnice prioritou. „Primátora Přerova Vladimíra Puchalského zastihla tato informace před začátkem zastupitelstva a velmi ho potěšila,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.



‚Jsme překvapení rychlostí soudu’

Puchalský kasační stížnost považuje za nedůvodnou. „Mimo jiné jsem soudu napsal, že skutečným důvodem podání kasační stížnosti není snaha Dětí Země o ochranu životního prostředí před škodlivými zásahy ze strany investora dálnice D1 0136, ale o maximální možné oddalování zahájení stavby tohoto prioritního dopravního záměru,“ doplnil primátor.

Předsedu Dětí Země Miroslava Patrika rychlost rozhodnutí soudu po šesti týdnech podání stížnosti překvapila. „Rozhodnutí jsem ještě nečetl. Jsme překvapeni rychlosti Nejvyššího správního soudu, neboť jsme nestihli napsat ani repliku k vyjádřením účastníků soudního sporu. Budeme se věnovat dalším povolovacím řízení dálničního obchvatu Přerova,“ řekl.

Spor má dopad na samotnou stavbu

Výjimku ze zákona k zásahu do biotopů 26 zvláště chráněných druhů živočichů, jako je batolec červený, křeček polní či skokan štíhlý, kteří by mohli stavbou podle aktivistů trpět, povolil olomoucký krajský úřad a pak ministerstvo životního prostředí, které odkázalo na převahu veřejného zájmu. Ve stížnosti aktivisté opět upozorňovali, že ve výjimce chybí přesné označení vegetačního období a hnízdění ptáků, kritizovali i údajně chybějící údaje u dosadby dřevin a náhradní výsadby. Existují podle nich varianty dálničního obchvatu Přerova, které mohou mít menší škodlivý vliv na cenné biotopy a navíc se vyhnou zastavěnému území Dluhonic.

Podle rozhodnutí soudu však kasační stížnost není důvodná. NSS neshledal pochybení v rozhodnutí krajského soudu, která se týkala podaných námitek a ztotožnil se s hodnocením soudu, stojí v rozhodnutí.

Spor má dopad i na samotnou stavbu. Kvůli žalobě podané u krajského soudu nemohlo Ředitelství silnic a dálnic ČR do verdiktu soudu získat změnu územního rozhodnutí a stavební povolení. Zamítavé rozhodnutí krajského soudu nabylo právní moci na konci března, vzápětí poté přerovský stavební úřad po tříměsíční přestávce mohl pokračovat v územním řízení. O přiznání odkladného účinku požádali aktivisté i NSS. Ten však rozhodl ve věci bez zbytečného odkladu, o žádosti o přiznání odkladného účinku, která by stavbu opět do rozhodnutí soudu zastavila, tak soud nerozhodoval.