Někdy odešel z restaurace bez zaplacení, prozradila o svém otci dcera Steva Jobse

NEW YORK / PRAHA O svérázném chování Steva Jobse už pojednávala řada životopisných filmů. Nyní ale vyšly najevo nové detaily přímo od jeho dcery. Lisa Brennan-Jobsová ve své nové knize "Small Fry" popisuje, že byl na ní často otec krutý. I přesto ji ale zakladatel společnosti Apple přenechal několika milionové dědictví.

O ne příliš ideálním vztahu mezi Stevem Jobsem a jeho dcerou ví veřejnost už delší dobu. Už v minulosti Jobs prohlásil, že Lisa není jeho dítě a odmítal na ní přispívat. Tvrdil, že je neplodný a až do jejích tří let ji ignoroval. Na svoji dceru začal přispívat teprve poté, co otcovské testy prokázaly, že je Lisa opravdu jeho dítě.

Až nyní, po vydání knížky „Small Fry“ od Lisy Brennan-Jobsové, na povrch vyplouvají bližší informace o tom, jakým způsobem se Jobs o svoji dceru staral. Matka Lisy Chrisann Brennanová například jednoho dne požádala Jobse o to, aby jí a jejich dceři koupil dům, ve kterém zrovna byli na prohlídce. Steve Jobs souhlasil, že je opravdu pěkný, následně ho ale koupil pro sebe a svoji novou partnerku.



„Někdy se na poslední chvíli rozhodl, že nebude za věci platit. Odcházel z restaurace bez toho, aniž by zaplatil účet,“ napsala Brennan-Jobsová ve své knize.

„Nic nedostaneš, rozumíš?“

Nyní čtyřicetiletá Lisa Brennan-Jobsová jednou od matky zaslechla, že si Steve Jobs pokaždé koupil nové Porsche, když ho poškrábal. Zeptala se tak otce, zda by ji jedno poškrábané Porsche nevěnoval. „Nedostaneš nic. Rozumíš? Nic ti nedám,“ odpověděl ji údajně Jobs. I přes to své dceři odkázal dědictví v hodnotě několika milionů dolarů.



Dcera Steva Jobse, Lisa Brennan-Jobsová.

Dcera světoznámeho muže, který je doposud tváří Applu, podle svých slov nechce, aby měli čtenáři z knihy pocit, že otce pouze odsuzuje. V rozhovoru pro The New York Times řekla, že mu odpustila a chce zdůraznit jeho lepší stránku. „Selhala jsem? Nedokázala jsem dostatečně vyjádřit cennost a potěšení? Cennost mého otce a neskutečné potěšení být s ním, když byl v dobré formě?“ zeptala se redaktorky NY Times.



Přesto jsou podrobnosti popsané v knize a rozhovoru překvapující. Údajně své dceři odmítl zapnout topení v ložnici, aby si srovnala priority. Dalšího nevhodného chování se podle NY Times Jobs dopustil, když osahával svoji partnerku Lauren Powell Jobsovou před Lisou.



„Přitáhl si ji k sobě, aby ji políbil, položil ruku na prsa a na stehno, navíc u toho dělal teatrální zvuky,“ popsala situaci Brennan-Jobsová. Když chtěla Lisa odejít, tak jí zastavil a řekl: „Liso, zůstaň. Máme rodinný okamžik. Je to důležité, pokud chceš být součástí rodiny.“ Lisa podle svých slov tedy zůstala a svůj zrak odvrátila pryč.