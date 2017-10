Několik hypoték a rozvod? Poradkyně dokázala vyřešit velmi složitou situaci, říká klientka

DVK neboli dobře vypitá káva byla na počátku plodné spolupráce mezi finanční poradkyní OVB Bohumilou Odehnalovou a její klientkou Radoslavou Louckou. Paní Loucká se v roce 2006 i s dětmi odstěhovala z brněnského bytu do rodného domu na vesnici nedaleko Brna, který ovšem bylo potřeba zrekonstruovat.

„Byla to pro mě výzva, protože rekonstrukci jsem řídila sama. K financování řemeslníků bylo nutné vzít si hypotéku. Vzhledem k tomu, že spoustu prací jsem potřebovala platit v hotovosti, požádala jsem o Americkou hypotéku. V té době to byla čerstvá novinka. Je neúčelová a tím pádem má i o něco vyšší úrok, protože není pro banky takovou jistotou, jako účelová klasická hypotéka. Ale jak to většinou u starších nemovitostí bývá, s postupující rekonstrukcí se rozkrývala další a další problematická místa, která bylo nutné opravit. To vždy navýšilo původně plánovaný rozpočet a já si žádala o další hypotéku. Postupně jsem se zavázala ke třem Americkým hypotékám.“

Paní Loucká si uvědomovala, že refinancováním hypoték a jejich sloučením by uspořila spoustu peněz, problém byl v rozdílné délce fixace úrokové sazby u jednotlivých hypoték. Situaci nepřidalo ani rozvodové řízení a manžel pochopitelně nebyl nadšen myšlenkou, že by měl v hypotéce nějakým způsobem nadále figurovat. V tu chvíli jí bylo jasné, že bude potřebovat odbornou pomoc.

„Dorazila mi zpráva z naší centrály v Praze, že přišla poptávka po finančním poradci z mého regionu, tak jsem se s paní Louckou obratem spojila,“ říká paní Odehnalová: „ona mi vylíčila složitost své situace, která byla opravdu velice nekomfortní. Sešly jsme se na kávu a začaly hledat cestu.“

Banka zpočátku nechtěla o návrhu refinancování úvěru ani slyšet. Paní Odehnalové se přesto povedlo domluvit sloučení všech hypoték, navíc refinancovala novou hypotéku jako účelovou, protože bankovním úředníkům za pomoci dokladů paní Loucké dokázala vysvětlit, že peníze byly skutečně použity výhradně k rekonstrukci a modernizaci domu. A nejen to. Povedlo se ji diplomatickým jednáním přesvědčit také manžela, aby pomohl získat paní Radoslavě hypotéku navzdory probíhajícímu rozvodovému řízení.

„Vysvětlila mu závažnost situace a povedlo se jí ho přesvědčit k tomu, že po rozvodu jej z hypotéky do přesně stanoveného data vyvážu. Asi nemusím zdůrazňovat, že mi refinancování hypoték do jedné a navíc získání příznivější úrokové sazby na účelovou hypotéku velmi odlehčilo rodinný rozpočet,“ říká spokojeně paní Loucká.

S poradkyní OVB Allfinanz zůstala v kontaktu i nadále. Během probíhající spolupráce jí paní Odehnalová doporučila sjednat kvalitní pojištění nemovitosti, které pomůže pokrýt nejrůznější rizika, a které následně pomohla vyřídit, stejně jako například životní pojištění. Za pár let bylo potřeba znovu zkontrolovat stav hypotéky. Finanční poradkyně doporučila další refinancování. „Zde se nám podařilo získat zpětné proplacení peněz, které jsem v mezidobí opět vložila do modernizace domu. Je zcela jasné, že bez pomoci a zkušeností paní Odehnalové by se mi nikdy nepodařilo hypotéky refinancovat s takovým úspěchem a finanční úsporou. Její práce mne nadchla, protože jsem na vlastní kůži poznala, jak je prospěšná a jak může mnohdy zachránit rodiny i jednotlivce před finančními problémy, nebo exekucí,“ líčí spokojená paní Loucká.

Dlouholeté klientské setkávání se nakonec přetransformovalo v osobní přátelství. Klientka kancelář paní Odehnalové doporučovala svým přátelům a známým, až jí finanční poradkyně nabídla možnost užší spolupráce. „Je to tak,“ přikyvuje paní Bohumila: „Je to asi rok a půl, co jsem paní Loucké řekla o možnosti spolupráce a k mému velkému potěšení ji s radostí přijala.“

„Velmi mne oslovuje způsob, jakým paní Odehnalová pracuje a těší mě to, že i já teď můžu pomáhat lidem tak, jak ona pomohla mně. Finanční poradce si totiž umí poradit i ve velice složitých situacích, které běžný člověk nemá šanci sám vyřešit,“ uzavírá paní Loucká.