Německé automobilky financovaly testování emisí na opicích, musely dýchat zplodiny, píše list

FRANKFURT Německé automobilky Volkswagen, Daimler a BMW financovaly testování škodlivosti emisí naftových vozů na opicích. Uvedl to list The New York Times s odvoláním na soudní a vládní dokumenty. V roce 2014 podle deníku vědci v americkém městě Albuquerque umístili deset opic do vzduchotěsných komor a nechali je čtyři hodiny dýchat zplodiny z naftového vozu Volkswagen Beetle.

Automobilky se prý tímto experimentem snažily prokázat ekologičnost nových naftových technologií. Američtí vědci pracující na experimentu nicméně netušili, že automobil poskytnutý firmou Volkswagen byl upraven tak, aby v laboratorních podmínkách vypouštěl méně škodlivé úrovně emisí než při běžné jízdě, píše The New York Times.



Podle listu představuje experiment v Albuquerque novou dimenzi skandálu kolem falšování testů emisí naftových vozů. Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.

Podrobnosti o experimentu v Albuquerque byly podle listu odhaleny v žalobě podané na automobilku Volkswagen ve Spojených státech. Experiment si prý objednala organizace E.U.G.T. financovaná automobilkami Volkswagen, Daimler a BMW. Tato organizace bylo loni rozpuštěna. Podle Volkswagenu do té doby nebyly předloženy kompletní výsledky experimentu, takže projekt nebyl dokončen a zveřejněn, napsala agentura DPA.