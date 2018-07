Neměl jsem ambice jít za hranice, Flixbus mi k tomu dal energii, říká Radim Jančura

PRAHA Majitel Student Agency má nového rivala. Německý Flixbus začal v Česku jezdit za zlomek cen žlutých autobusů. Radim Jančura proto musel zlevnit, a navíc přišel o část cestujících. To mu komplikuje plány.

LN: Máte těžké období?

Poslední rok je ovlivněný příchodem Flixbusu na trh. Začali jsme ztrácet zisky na autobusech. Když pak na některých linkách proděláte stovky tisíc nebo miliony korun, je to problém.

LN: Potřebujete peníze na nové vlaky?

Přesně tak. Ale už vydělávají i vlaky.

LN: To však nestačí, ne?

Peníze vždy seženete. Nejsme ale České dráhy, které banky berou, že jsou státní a že to vždycky nějak zaplatí. Důležité proto je ukázat, že vaše stávající projekty jsou životaschopné. Pokud bychom na vlacích prodělávali, banky by nás do dalších projektů nepustily.

LN: Když jste u autobusů spadl do ztráty, chtěly vyšší úroky?

To ne. Museli jsme jim ale vysvětlit, co se děje. Že se chystáme na zákopovou válku a nemůžeme počítat s tím, že budou z autobusů nějaké peníze. Ale když už nemáte nádhernou ekonomiku, chtějí po vás změny, třeba prodat Tick Tack.

LN: Takže jste plnili jejich seznam?

Ano, bankovní systém v Česku je ten nejlepší, jaký můžeme chtít. Podnikatele, který má ty svoje sny, tlačí do reality. Museli jsme utnout ztrátové projekty.

LN: Nenutí vás banky část firmy prodat?

To ne. Nic se neprodává. Cestovní část firmy (letenky, zájezdy, apod. – pozn. red.) generuje zajímavý příjem a financuje nám vlaky. Ve chvíli, kdy někdo dá zajímavou cenu, je to na zvážení.

LN: Proč neřeknete, že se to prodává? Přišlo by víc zájemců, dostali byste se na lepší cenu.

I když to popírám, zájemci přijdou. Cestovka na prodej není, ale prodat ji můžeme.

LN: I celou firmu?

To opravdu ne.

LN: A co projekt Tiger, v souvislosti s nímž HN psaly, že Leo Express prodává sám sebe i s vámi?

To je nějaký Leošův šílený projekt (Leoš Novotný je majitel Leo Expressu – pozn. red.).

LN: Vám nevadí, že někdo prodává vaši firmu?

Je to nesmysl.

LN: Kdyby někdo prodával mou firmu, řešil bych to.

(smích)

LN: Přišel za vámi někdy pan Novotný s nápadem se spojit?

Na to nebudu odpovídat. Doprava není na prodej. Ale potřebujeme peníze. V dalších patnácti letech se v železniční dopravě vysoutěží celá republika. Všechny kraje, všechny rychlíky. Na to budeme potřebovat zdroje.

LN: Kolik?

Začátek může být jedna miliarda, banky dodají další čtyři.

LN: Může ta miliarda být z prodeje části vaší firmy?

Ano.

LN: Může ty peníze přinést nový akcionář celé skupiny?

Ohledně prodejů se nebudeme bavit. V žádném případě to nebude investor, který by získal byť jedno procento ve firmě. Firmy budou vždy ze sta procent moje, je to pro lepší řízení.

LN: Věříte, že už nějaké státní zakázky na železnici získáte?

Tím jsem si jistý. Vzhledem k tomu, kolik toho máme rozehráno, vím, že nám vyjde několik linek. Ministerstvo dopravy i kraje musí naši nabídku zvážit.

LN: To jste říkal i v minulosti – a nic z toho nebylo.

Tehdy České dráhy ovládaly ministerstvo dopravy. Byla jiná legislativa. S našimi nabídkami si mohly vytřít zadek. Kraje už nás samy oslovují. Získají ty nejlepší ceny, protože hladoví dopravci se o to poperou. Mají rok a půl času na to, zajistit si motoráky. Elektrické soupravy už se sehnat nedají, na to je málo času, to už by se nestihlo. Dají se ještě koupit lokomotivy a vagony.

LN: Stát měl na přípravu deset let, ale zase se to asi bude řešit na poslední chvíli. Nezaspal?

No jasně, tady se o tom jen mluvilo. Ale myslím, že nová vláda se do toho určitě hned pustí. Bylo by na kriminál, kdyby měli dvě nabídky a jednu ignorovali.

LN: Společnosti Flixbus jste poslali předžalobní výzvu. Máte na ni nějakou reakci?

Ne, vůbec.

LN: Chcete, aby zdražili?

Aby šli na nákladové ceny. Principy nekalé soutěže jsou velmi nebezpečné chování v každém oboru. Když se jeden z řetězců rozhodne, že na rok půjde pod své marže, a řekne, že to bude dělat dalších tisíc let, ostatní tomu uvěří a z trhu se stáhnou, protože by nic neprodali. Až odejdou, zdraží se. Teď se soustředíme na pět linek, kde jezdí Flix za poloviční ceny, a optimalizujeme je, aby generovaly aspoň nějaký zisk.

LN: Zatím jsou ve ztrátě?

Už jsme na nule. Dobrovolně jsme snížili počet spojů. Flixbus mi nevadí. Ať si tu jezdí klidně za korunu. Nám jde o to, aby jezdil za ceny, které mu při osmdesátiprocentní obsazenosti, což je maximální možná, pokryjí aspoň náklady. Jenže i pak pokrývají jen 55 procent svých nákladů. Asi budou vždy levnější než my, jsou velcí, autobusy kupují levněji a náš servis – monitory, káva, stevardka – dělá asi deset procent ceny. O to budeme vždy dražší. Každý cestující si může vybrat, jestli o ten servis stojí.

LN: Říkáte, že jezdí za polovinu, to na cestách do Plzně neplatí.

Jezdí od 49 do 59 korun, možná maximálně se dostanou na 69. My máme 69 až 99. Když oni jedou za 49, my jedeme za 69.

LN: Poráží vás někde?

Jen na lince Praha–Berlín. Ještě loni kralovali i na spojení z Prahy do Vídně. Jak jsme zavedli vlaky, máme dvakrát víc cestujících než loni. Budeme proto usilovat o to, aby i do Berlína jezdily naše vlaky. Když se lidé dozví, že vlak jezdí za cenu autobusu, tak po tom vždycky skočí.

LN: To jsou mezinárodní linky – a na ně si přece nestěžujete, ne?

Tam jsme v symbióze, protože oni tam jezdí za normální férovou cenu. Když sem přišel Flix a vzal mi tři až sedm procent cestujících, tak je budeme chtít zpět. Neměl jsem ambice jít za hranice. Oni mi ale dali energii jít proti nim s vlaky na globální trh. Proto v zahraničí prodáváme stále více jízdenek.

LN: I oni jdou ale do vlaků.

S jejich vlaky bych nikdy neměl odvahu vyjet.

LN: Není ta chystaná žaloba na Flixbus na dlouho?

Bude to trvat několik let. Jde o to, přežít. A je to zákopová válka. Oni udělali nejprve bleskovou válku a čekali, že zezelenáme. To se nestalo. Jejich cílem je dopravce přitlačit ke zdi a vydírat je, aby platili 30 procent výpalné. Ale bojí se toho, že by si museli koupit autobusy a jezdit to sami.

LN: Na antimonopolní úřad jste se neobrátili?

Ne. To je špatně řízená instituce a je marná.