‚Není co vypovídat. Ty smlouvy jsou neplatné.‘ Babiš zpochybnil memorandum o lithiu

PRAHA Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v neděli zpochybnil platnost memoranda o těžbě lithia v Česku. Prohlásil, v diskusním pořadu Partie na televizi Prima, že podle něj je neplatné. Zatím neví, jak by situaci řešil, chce proto počkat na analýzu, jejíž vypracování slíbil dosluhující premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Možná těžba lithia v Česku se stala jedním z největších témat předvolební kampaně.

Kauzu vyvolal podpis memoranda o porozumění, které na začátku října podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou společností European Metals Holding (EHM), jež má zájem o hlubinnou těžbu lithia na Cínovci. Babiš memorandum několikrát označil za krádež spáchanou ČSSD. Sociální demokraté označovali kauzu kolem těžby lithia za vykonstruovanou a umělou a za útok vedený hnutím ANO a KSČM.



„Podle mého názoru není co vypovídat. Ty smlouvy jsou neplatné,“ prohlásil v neděli Babiš. Zdůvodnil to tím, že memorandum bylo podepsáno s australskou firmou, která podle něj však sídlí na Britských Panenských Ostrovech. EHM to však v minulosti odmítla.

Babiš zopakoval myšlenku, že by mohl lithium těžit státní podnik Diamo, i když ten o to v minulosti nikdy neprojevil zájem. „Chci, aby to zůstalo v rukách českého státu,“ řekl Babiš.

Nedávno se kvůli kauze lithium na mimořádné schůzi sešli poslanci. Po devítihodinové debatě Sněmovna požádala vládu, aby platnost memoranda zrušila. Končící dolní komora také uvedla, že lithium by měl v Česku těžit státní podnik. Usnesení Sněmovny jsou ale pro vládu pouze doporučující, dolní komora nemůže kabinet úkolovat.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Australský investor by mohl začít s těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let plánuje dobýt 37 milionů tun rudy.