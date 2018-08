Nepřátelé lidu? Bezprecedentní krok, 343 novin vyjde s úvodníkem odsuzujícím Trumpovy útoky

WASHINGTON/PRAHA Americká média se odhodlala k bezprecendentní sjednocené odpovědi Donaldu Trumpovi. 343 novin vyjde ve čtvrtek v USA s úvodníkem odsuzujícím útoky amerického prezidenta, který v posledních měsících nazývá média mj. nepřátele lidu.

„Špinavá válka na svobodná média musí skončit,“ vysvětlují tvůrci kampaně z deníku The Boston Globe, proč se rozhodli sjednotit 343 novin, které se ve čtvrtek k odsouzení prezidenta Trumpa připojí. „Nepřátelé lidu, nechutní, fake news.“ To jsou některé z výrazů, které Trump běžně používá, když mluví o médiích.

„Navrhli jsme, aby noviny 16. srpna publikovaly úvodníky ukazující na nebezpečí Trumpovy administrativy útočící na média. Požádali jsme ostatní, ať se k nám v ten den připojí.“ stojí ve vyjádření The Boston Globe.

Už v sobotu věděli o více než sto novinách, které se k nim připojí. Podle posledních informací CNN a deníku Observer se má k protestu přidat okolo 350 novin. Úvodníky nebudou stejné, každá redakce má napsat svůj unikátní. „Naše vyjádření budou jiná. Důsledky Trumpových útoků jsou jiné v Boise než v Bostonu. Ale dokážeme se shodnout, že takové útoky jsou alarmující,“ napsala komentátorka Marjorie Pritchardové z The Boston Globe.

Mezi deníky, které se připojí jsou mj. The New York Times či Chicago Sun-Times. Krok podpořily i organizace The American Society of News Editors, The New England Newspaper a Press Association.

Přidala se i některá zahraniční média, například uznávaný britský deník The Guardian. „Donald Trump není prvním americkým prezidentem, který útočí na tisk nebo který má pocit, že s ním (tisk) jedná nečestně. Je ale prvním, který vypadá, že má promyšlenou a konzistentní politiku podkopávání, delegitimizace a dokonce ohrožení práce tisku,“ stojí v úvodníku Guardianu.