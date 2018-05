Nestlé, Juventus, Heineken. Pražská burza uvede v květnu 33 nových firem

Deutsche Bank, Volkswagen, Nestlé, Royal Dutch Shell, RWE, Juventus Fotbal Club, Borussua Dortmund, PKN Orlen, Volvo, Nokia, Unilever nebo Heineken.

Pražská burza vybrala 33 zahraničních spolehlivých akciových titulů velkých firem (blue chips), se kterými začne obchodovat. Obchodování v českých korunách na neregulovaném trhu Free Market začne 22. května. Žádný z titulů zatím nebude v indexu PX. V budoucnu by měly další zahraniční akcie přibýt. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl generální ředitel BCPP Petr Koblic.



Cílem je nabídnout lokálním investorům možnost obchodovat významné zahraniční tituly na domácím trhu v lokální měně. Na uvedení zahraničních akcií k obchodování v Praze spolupracují členové burzy WOOD&Company Financial Services, Patria Finance a Raiffeisen Centrobank, kteří konkrétní tituly k obchodování navrhli.

K nyní obchodovaným zahraničním akciím, jako jsou Erste, CME nebo VIG, tak přibudou například akcie Deutsche Bank, Volkswagen, Nestlé, Royal Dutch Shell, RWE, Juventus Fotbal Club, Borussua Dortmund, PKN Orlen, Volvo, Nokia, Unilever nebo Heineken.

„Duální listingy vybraných zahraničních titulů se doufám stanou příjemným zpestřením a zajímavou investiční příležitostí pro tuzemské investory. Tím, že u každého titulu bude fungovat tvůrce trhu a bude tak podporovat jeho likviditu, mělo by jít o plnohodnotnou alternativu k obchodování těchto emisí na jejich mateřských trzích,“ dodal Koblic.

Vedle akcií vybrali členové burzy i tři Exchange Traded Funds, které umožňují prostřednictvím jediného titulu investorovi participovat na vývoji celého koše různých aktiv.

Umístění zahraničních akcií podle hlavního ekonoma Cyrrusu Lukáše Kovandy pražské burze prospěje, protože se potřebuje rozhýbat. „Nyní to zkouší s emisemi malých a středních podniků prostřednictvím parketu START, ale to k pořádnému rozhýbání stačit nebude. Pro listing na pražské burze bude zahraniční firma obecně inklinovat v tom případě, že její dceřiná společnost nebo divize působí v ČR. Další faktorem, který takovému rozhodnutí nahrává, je geografická blízkost. Dále mohou mít zahraniční firmy zájem na tom, aby se českému investorovi přiblížily. Investoři všude ve světě totiž podléhají mentálnímu zkreslení, kdy při stejné výnosnosti preferují investování do domácích titulů nebo do titulů na domácím trhu obchodovaných,“ uvedl.

Burza cenných papírů je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v ČR. Objemy obchodů na pražské burze loni meziročně klesly o téměř 30 miliard korun na 138,8 miliardy. V roce 2016 činily 168 miliard, a například v roce 2007 přes bilion korun.