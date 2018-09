Nová Lítačka, nové problémy. Na kartu se cestujícím stále nenačítají kupony

PRAHA Po 14 dnech od zavedení PID Lítačky v Praze a ve Středočeském kraji nelze říct, že by přechod na nový systém proběhl bez problémů. Cestujícím se v některých případech nenahrál platný kupon tak, jak by měl, řidiči regionálních autobusů a průvodčí neviděli platné jízdné a bezradní zákazníci volali na call centrum. Většinu potíží provozovatel již odstranil. Stále ale dochází k případům, kdy si musí cestující koupit jízdenku, a to i přesto, že mají zaplacenou lítačku.

Novou PID Lítačku si už přes e-shop zakoupilo téměř 200 tisíc zákazníků. Na bankovní kartu si ji nahrálo necelých 6700 lidí, na In-kartu přes 1600 cestujících. Podle Operátora ICT, který je provozovatelem nového systému, dosud zaznamenali problém u několika stovek zákazníků. „S ohledem na počet denně odbavených lidí, který přesahuje 300 tisíc, a každodenní nárůst uživatelů, to pokládáme za poměrně nízké číslo,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí firmy Operátor ICT Vladimír Antonín Bláha.

Zaplacená Lítačka, ale nefunkční

Nejčastěji si cestující na Facebooku Lítačky a Pražské integrované dopravy (PID) stěžují na neplatné jízdné, i když si kupon zaplatili. Musí se tak prokázat účtenkou za provedenou platbu, přitom mají povinnost nevyhazovat ji pouhou hodinu. Za tu dobu by se měl kupon nahrát na platební kartu, In-kartu či jiný nosič. Problém přetrvával ale několik dnů. Provozovatel tyto komplikace přikládá starším přístrojům v autobusech u průvodčích a revizorů. Ty nejsou ještě správně zkalibrované a kupony neumí přečíst.

„Ladí se především to, aby byly správně aktualizovány seznamy platných kuponů, které pak následně čtečky načítají a zobrazují při kontrole. Doufáme, že vše se podaří vyladit co nejdříve, v řádu jednotek dnů,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí Regionálního organizátora pražské integrované dopravy (Ropid).



U některých cestujících docházelo k tomu, že v systému neviděli svůj nahraný a zaplacený kupon. „Nasazením nové funkce v systému, která kontroluje došlé platby, tento problém vymizel,“ dodal Bláha. Při registraci nových uživatelů PID Lítačky také docházelo k tomu, že zákazníkům nepřišel aktivační link. Nyní si ho mohou nechat zákazníci poslat znovu.

Postihne provozovatele pokuta?

Zda bude Ropid kvůli komplikacím po provozovateli požadovat kompenzaci ještě není jasné. „Na tuto otázku budeme schopni odpovědět následně po vyhodnocení tohoto období zhruba na konci září. Případné postihy se budou odvíjet od rychlosti doladění nedostatků a také od zjištění jejich příčin,“ sdělil pro Lidovky.cz Filip Drápal, mluvčí Ropidu.

Ropid a Operátor ICT bude cestujícím, kteří si museli zakoupit jízdenku, i přesto, že měli platný kupon, toto jízdné zpětně proplácet. Žádost mohou zaslat na adresu info@pidlitacka.cz, kde cestující uvedou jméno a příjmení, kontaktní e-mail či telefon, informace o jízdě, číslo identifikátoru, cenu, sken zakoupeného lístku a číslo účtu, na který budou peníze za zakoupené jízdné zaslány.