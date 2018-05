Výrobky bez plastu. Britský obchod opatřil své produkty novou značkou kvality

LONDÝN/PRAHA Britský supermarket Iceland začal v úterý používat nové označení, které upozorňuje, jaké výrobky neschovávají žádný plast. Umožní zákazníkům vybrat si „zelenější“ cestu při nákupu výrobků. Budou tak označena balení s jídlem i nápoji, která nejsou vyrobena z plastu.

Společnost představila novou značku v úterý a připojila se tak k nizozemskému obchodnímu řetězci Ekoplaza, který označení začal používat již dříve v tomto roce.



„Naše nové označení eliminuje zmatení ze všech symbolů a nálepek a říká nám jen jednu věc – toto balení je bez plastu, tedy i bez viny,“ citoval britský list The Guardian Sian Sutherlandovou, spoluzakladatelku kampaně A Plastic Planet (Plastová planeta), která stojí za celým projektem nové obchodní značky.



Nizozemský řetězec Ekoplaza i britský supermarket Iceland doufají, že se k nim brzy připojí další obchody a řetězce, které budou prodávat produkty s takovým označením.



Kromě výrobků očividně zabalených v plastu se denně setkáváme s produkty jako je plechovka fazolí nebo čajový sáček, které plast obsahují, aniž bychom to na první pohled očekávali.



Zákazníci jako součást řešení

Sutherlandová podle listu The Guardian doufá, že nové označení pomůže k revoluci v nakupování a povede k radikálnímu snížení plastového odpadu. „Konečně mohou být zákazníci i součástí řešení, ne jen problému,“ podotýká.

Obchod Iceland začne používat značku již příští měsíc, a to nejdříve na výrobcích z vlastní produkce. Podle svých slov chce však označení postupně rozšířit na celý svůj sortiment tak, aby se zbavil všech jednorázových plastů do roku 2023, píše The Guardian. Nizozemská Ekoplaza mluví o tom, že chce postupně distribuovat označení do 74 prodejen po celé zemi.



Společnost Iceland se již v 80. letech minulého století stala prvním řetězcem vůbec, který z potravin odstranil umělá barviva, příchutě a některé konzervanty. V roce 1998 jako první na světě vyvinula svou řadu potravin, které neobsahovaly žádné geneticky modifikované přísady. Několikrát byla zvolena jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů v Británii. V roce 2014 expandovala i do České republiky.

Britský supermarket Iceland.

Kampaň A Plastic Planet se snaží přimět supermarkety, aby přistoupily na „zelenější“ výrobky a nepřispívaly ke zvyšování objemu plastového odpadu. Britské velké obchodní řetězce v poslední době čelily nátlaku, aby se snažily problém s jednorázovými plasty řešit. Plasty se především v posledních letech staly zdrojem stále větších obav poté, co bylo zjištěno, že částečky plastu jsou obsaženy i v kohoutkové vodě, v rybách nebo mořské soli, informoval The Guardian.