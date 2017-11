Nové cíle Billa Gatese: vyléčit Alzheimera a postavit chytré město budoucnosti

PRAHA Miliardář a zakladatel Microsoftu Bill Gates se rozhodl podpořit výzkum Alzheimerovy nemoci, kterou celosvětově trpí miliony lidí a na kterou neexistuje lék. Zároveň jeho firma investuje peníze také do stavby chytrého města v Arizoně.

„Věřím, že existuje řešení,“ prohlásil druhý nejbohatší muž planety v rozhovoru pro CNN. Výzkum Alzheimerovy choroby dlouhodobě trápí vědce, jelikož v současnosti neexistuje postup, který by nemoc zastavil.



Gates se proto rozhodl soukromě investovat 50 milionů dolarů (přes miliardu korun) do fondu Dementia Discovery, organizace zaměřené na výzkum mozkových onemocnění.

„Každý léčebný postup bude velkým pokrokem od současného stavu,“ popsal Gates. „Dlouhodobým cílem ale musí být lék,“ prohlásil.

Zakladatel Microsoftu se věnuje filantropii a hledání léků na vážné choroby dlouhodobě. Je to však poprvé, co se rozhodl vložit peníze do léčby choroby, která není nakažlivá. Předtím se jeho nadace zaměřovala hlavně na boj s infekčními nemocemi, jako HIV, malárie nebo obrna.

„Věřím, že věda a inovace postupem času vyřeší většinu problémů,“ prohlásil Gates. V rozhovoru také popsal, že strávil poslední rok diskuzemi s vědci, aby našel cestu, jak se posunout k léčbě samotné nemoci, nikoliv jejích symptomů.

Gates se také svěřil, že v jeho rodině s chorobou bojovalo několik lidí. To ale prý není jediným důvodem, proč do výzkumu investuje.

Alzheimerova choroba je v současnosti šestou nejčastější příčinou úmrtí ve Spojených státech. S nemocí žije pět milionů Američanů a náklady na léčbu vychází na 259 miliard dolarů ročně. Bez nalezení léku se počet nemocných podle předpovědí rozroste do roku 2050 na 16 milionů a náklady na boj s nemocí dokonce na bilion dolarů.

Chytré město

Kromě léčby Gates investuje 80 milionů dolarů také do vybudování chytrého města. Jím vlastněná společnost Belmont Partners koupila pozemek v Arizoně, kde vznikne komunita založená na autonomních vozech, rychlém internetu a nových technologiích výroby.

Město by podle firmy mělo být podobné velikosti jako nedaleké Tempe, které má 182 tisíc obyvatel.

„Vymýšlet infrastrukturu od začátku je mnohem jednodušší a levnější, než měnit existující městské sítě,“ řekl mluvčí projektu Grady Gammage.

Arizonu si firma nevybrala náhodou. Stát je velmi otevřený technologiím a například přední vývojáři autonomních vozů jako Waymo, Uber či Intel zde testují své projekty.

Gates zároveň není jediným, kdo investuje do budování chytrého města. Sidewalk Labs, sesterská společnost Googlu ze skupiny Alphabet, investuje 50 milionů dolarů do projektu chytré čtvrti v kanadském Torontu.