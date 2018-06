Nové škodovky se zasekly ve frontě na emisní testy. Prodej a výroba se zastaví

MLADÁ BOLESLAV/PRAHA Měřící laboratoře v Mladé Boleslavi jedou na plno. Automobilka Škoda se snaží připravit své modely na novou metodiku měření. Když se to nepodaří stihnout, ohrozí to prodeje i výrobu některých modelů. Firma podobně jako mateřský Volkswagen nestíhá všem verzím přeměřit spotřebu a emise podle nových pravidel. Bez toho nebudou moci po prvním září na trh.

„Vynakládáme velké úsilí, aby všechny modely a jejich karosářské verze byly včas otestovány a ­řádně verifikovány, aniž bychom ohrozili dodací lhůty a důvěru zákazníků,“ říká mluvčí automobilky Vítězslav Pelc. „U vybraných modelů ale může dojít k dočasným krátkodobým výkyvům v­ nabídce,“ dodal. Zákazníci si tak možná budou muset na některé kombinace motorů a převodovek počkat.



Firma se výpadku snaží zabránit. Připravuje i opatření pro výrobu, aby na linkách zatím neschválenou variantu dokázala nahradit nějakou jinou. Mateřský koncern Volkswagen už připustil, že bude muset ve svém závodě ve Wolfsburgu kvůli stejnému problému omezovat v srpnu a v září výrobu.

Včera pak Volkswagen dodal, že se opozdí produkce asi čtvrt milionu koncernových vozů.

Nový test trvá dvakrát déle

Nový měřicí cyklus je pro automobilky složitější. Samotný test trvá v laboratoři dvakrát déle, pro certifikaci je ale potřeba třikrát více měření. Nové údaje také delší dobu prověřují úřady. Získání potřebných dokumentů pro jednu variantu tak nově podle Škody trvá o čtyři až pět týdnů déle než u předchozí metodiky. Oproti minulosti také musí reálně přeměřit prakticky každou variantu vozu, dříve nebylo nutné testovat vše a­ některé údaje se dopočítávaly.

Škoda v tom rozhodně není sama. Jak konkrétně se bude měřit, se automobilky dozvěděly až koncem loňského července. Dostaly tak na přípravu jen 13 měsíců a ­musely nejdřív zjistit, zda jejich vozy podle nových pravidel vůbec splňují ekologické předpisy.

Nové měření se provádí pod větší zátěží než dříve a auto, které dosud prošlo bez výhrad, nyní může normy u některých škodlivých látek překračovat. I Škoda s­ některými motory, jež by měly s­ novou normou problém, raději definitivně skončí a nahradí je novou generací. Například benzinové motory o obsahu 1,4 a 1,8 litru dostanou nástupce o objemu 1,5 a ­dva litry.

Díky novému způsobu testování by laboratorně změřená spotřeba i dopady na životní prostředí měly být blíže realitě. Složitější by přitom mělo být i obcházení pravidel, jak to například dělal koncern Volkswagen u naftových motorů, což nakonec vyvrcholilo vypuknutím aféry Dieselgate.