Nové SUV Jaguar E-Pace: Drobná šelma, která si smlsne i na bahně

PRAHA Kompaktní SUV Jaguar E-Pace má být v dnešní módní vlně vysokých aut pro britskou značku novým bestsellerem. Jenže při prvním seznámení působí krotce, onu divokou šelmu, již má ve znaku, v něm musíte hledat.

Zatímco německé prémiové značky Audi, BMW a Mercedes se přetahují o pozici největších „luxusních“ automobilek někde u mety dvou milionů prodaných aut ročně, Jaguar samotný jich prodal v roce 2016 jen 148 730, loni pak 178 601. Ještěže je v jednom koncernu s výrobcem terénních aut Land Roverem, který prodal 434 583, respektive 442 508 aut. Jinak by teď možná neřešil cestu k růstu, ale spíše hledal způsob, jak ven z bankrotu.

Jaguar sice v posledních letech roste rychleji než Land Rover, ale tato změna je způsobena příchodem prvního SUV značky, modelu F-Pace. Ten se ihned stal nejprodávanějším Jaguarem. Stejný úkol má i model E-Pace, který je menší a levnější a který LN vyzkoušely na klikatých silnicích francouzského ostrova Korsika.

E-Pace, který vznikal v podstatě jako nutný zachránce automobilky, je založen na technice stylového, ale již řadu let vyráběného modelu Range Rover Evoq, byť notně upravené. Nebýt tohoto dárce, Jaguar by měl smůlu. A ačkoli bude koncern JLR pro kompaktní modely potřebovat i novou platformu, na její vývoj by teď nebyl čas. Tento fakt ovšem běžný zájemce o prémiové kompaktní SUV řešit nebude.

Miláček srdcí

Nový Jaguar chce zaujmout především vzhledem. Přitom dát SUV určitý charakter je dnes obtížná práce, jelikož auta mají v tomto segmentu totožné proporce. Osobitost jim tak dodávají detaily, pro které navíc u kompaktního modelu není tolik prostoru jako u „rozmáchlejších“ vozů.

Přesto se povedlo E-Pace vetknout typické prvky moderních Jaguarů – výraznou masku nebo hodně protažená úzká světla. E-Pace má také v zadní části výraznou svalnatou linku, která mu dodává na dramatičnosti a sportovním výrazu. Nové SUV i díky tomu působí vcelku kompaktně a není nabubřelé, což si získá srdce nejednoho zákazníka.

Jaguar E-Pace na autosalonu v Osace.

E-Pace je po letech dalším Jaguarem s pohonem předních kol. Bude se s ním však prodávat jen základní provedení s dieselem o výkonu 150 koní. Ostatní verze dostanou pohon všech kol.



A ten nakonec dovede v autu probudit i onu šelmu. Jen je třeba sáhnout po nejsilnějších motorizacích, které namísto klasického pohonu dostaly chytrý systém Active Driveline. A také je třeba připlatit si 14 000 korun za možnost ručního přepnutí auta do dynamického režimu. Ten znamená, že zadní spojky systému, které posílají výkon na jednotlivá kola, jsou neustále „ve střehu“. V zatáčce pak stačí dost neurvale přidat plyn, E-Pace si najednou „sedne na zadní“ a začne poslouchat úplně jinak. Z nedotáčivého auta je najednou vůz, který má tendence k přetáčivosti. Případné radovánky ale kazí trochu letargická devítistupňová automatická převodovka, která připomene, že takové divočiny se u SUV snad ani nesluší.

Navíc, E-Pace nezamaskuje svou hmotnost, která v testovaných provedeních převyšovala 1900 kilogramů. Z kompaktních SUV je asi nejtěžší, má klidně o 300 kilogramů víc než někteří soupeři. To se projeví na dynamice, ani diesel se 240 koňmi, ani benzinový motor se třemi stovkami koní z něj nedělají sprintera.

Čím nás ovšem vůz překvapil, byly schopnosti v terénu. Majitelé SUV se do něj většinou nikdy nevydají, ale E-Pace díky chytrému pohonu zvládne složité pasáže – na prudké rozbahněné stoupání stačily silniční nízkoprofilové pneumatiky. Bez problémů se může brodit i v půl metru vody.

Vysoká cena

Jízda v terénu také zdůraznila otázku komfortu. Auto má vcelku tuhý podvozek, díky čemuž se v zatáčkách moc nenaklání, ale na hrbolaté silnici se natřásá ze strany na stranu. V terénu je to samozřejmě o to výraznější. Ale čím rychleji se jede, tím menší tento efekt je a tím lépe E-Pace nerovnosti tlumí. Celkově je dobře odhlučněný, byť oba čtyřválce slyšet jsou. Solidní je i vnitřní prostor, vždyť Jaguar slibuje třeba pro zavazadla až 550 litrů.

Ve spotřebě jsme se na klikatých silnicích u dieselu dostali při klidné jízdě pod devět litrů na 100 kilometrů, u benzinu jsme se museli snažit, abychom se vešli pod deset. Při dynamické jízdě spotřeba rychle stoupá.

Základní provedení vyjde na 996 669 korun. Testované motorizace začínají na 1 451 516 Kč (diesel) a 1 461 922 Kč (benzin). Ceny špičkových provedení se s příplatky mohou šplhat nad 1,8 milionu korun.