Nový Esprit LN: Nejlepší stavby z ročenky Česká architektura

Praha „Mám ráda veřejné stavby, v nichž pulsuje život,“ říká architektka Marcela Steinbachová (42). Právě ona je editorkou ročenky Česká architektura 2016-2017, která nedávno vyšla. Pro Esprit LN vybrala z ní deset staveb.

Na webových stránkách vašeho ateliéru jsem si přečetla: Připravujeme novou ročenku Česká architektura 2016–2017. Nevybírala jste stavby sama?



Nedovedu si moc představit, jak bych to zvládla bez pomoci kolegy Víta Holého. Pomohl mi především s přípravou cest, o jednotlivých stavbách jsme spolu také debatovali, i když konečné rozhodnutí bylo vždycky na mně.

Jaká kritéria jste si pro výběr stanovila?

Vykrystalizovala až během cest. Zpětně si říkám, že jsem při předběžném výběru mohla být přísnější. Objela jsem asi sto čtyřicet staveb a do ročenky se jich nakonec dostalo třicet, patnáct dvojic, které spolu nějakým způsobem souvisejí a snesou vzájemné porovnávání. Patří k sobě tematicky, autorským přístupem či měřítkem. Samozřejmě muselo jít o autorské kvalitní stavby, které zapadaly do kontextu okolí.

Marcela Steinbachová vybrala do ročenky Česká architektura 2016-2017 i kapli sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou. Jejím autorem je architekt Petr Pelčák.

Vyjmenujte některé z dvojic?

Například dvě církevní stavby – větší kostel sv. Václava v Sazovicích od Marka Štěpána a kaplička sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou z ateliéru Pelčák a Partner Architekti. Nebo dvě sportovní haly, jedna stojí v Dolních Břežanech od ateliéru Sporadical, a je pokryta hliníkovými šablonami. Druhá je v Líbeznicích, jejíž autoři z Ateliéru M1 architekti naopak plášť vytvořili ze dřeva. Odlišně přistupovali k zakázkám s obdobným zadáním například i autoři rekonstrukcí panelových bytů ve Zlíně a v Praze Krči, i když v obou případech zásadně proměnili dispozice bytů.

V ročence jsem našla hodně staveb spojených s bydlením. To byl záměr?

Vycházela jsem z toho, co bylo k dispozici. Věřím, že za dva roky ročenka bude vypadat úplně jinak, protože se daleko více staví. Nicméně stavby pro bydlení mám ráda. Do jedné z těch dvojic jsem úmyslně vedle sebe postavila dva totálně odlišné domy, s maximálně rozdílným autorským přístupem. Radim Babák a Ondřej Tobola přenechali dotvoření interiéru jednoduchého až minimalistického dvoupodlažního domu v Červených Pečkách majitelům, zatímco Daniela Polibědová dům v Havlíčkově Brodě navrhla do posledního detailu včetně klik a madel. Bydlení na sídlišti, konkrétně v panelových domech jsem považovala – vzhledem k tomu, že asi třetina obyvatel v nich bydlí – za důležité téma. Představené byty mohou inspirovat lidi, kteří uvažují o jejich rekonstrukci.

Titulní strana Esprit Lidové Noviny z 2.května.

Zvali vás majitelé domů a bytů na návštěvu ochotně?

Nikdo mě neodmítl. V jednom případě mi dokonce svěřili i klíče. Mrzí mě, že jsem s majiteli nebo správci objektů nemohla mluvit déle, protože jsem během jednoho dne musela objet i šest staveb. Když se

klienti s architekty přes všechna úskalí nakonec dohodnou, mají z toho všichni radost a na výsledku je to vidět. Ve zlínském bytě, jehož rekonstrukci navrhla Jitka Ressová, si jeho majitelé začali dovybavovat byt ve všech detailech v duchu architektonického řešení.